07 декабря 2024, 21:30

Гимнаст из Армении назвал преимущество соревнований без россиян

РИА «Новости»
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Спортсменам стало легче выигрывать медали без россиян, но жаль, что они пропускают крупные международные соревнования. Об этом в беседе с ТАСС заявил лидер сборной Армении по спортивной гимнастике Артур Давтян.

«Без российских гимнастов стало легче завоевывать высокие места на соревнованиях. Но мы сами не сможем исправить ситуацию, чтобы вернуть ребят на крупные зарубежные старты», - сказал он.

По мнению Давтяна, спорт и политика должны быть по разным сторонам.

Спортсменов из России и Белоруссии отстранили от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года. После МОК разрешил федерациям самостоятельно принимать решение о допуске атлетов в нейтральном статусе.

Экс-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер ранее заявляла, что российские гимнастки больше никогда не выступят на международных соревнованиях без национального гимна и флага.

Армения Спортсмены Россия
07 декабря 2024, 08:57
Российский вратарь станет самым богатым в истории НХЛ
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Российский голкипер Игорь Шестеркин договорился о новом контракте с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом на странице в социальной сети X сообщил журналист Кевин Уикс.

По его информации, средняя зарплата Шестеркина в год составит 11,5 - 12 миллионов долларов. Это сделает россиянина самым высокооплачиваемым вратарем в истории заокеанской хоккейной лиги.

Текущий контракт Шестеркина с клубом, по которому ему платят 5,57 миллиона долларов в год, завершается в конце сезона-2024/25.

Шестеркину 28 лет, он защищает цвета «Рейнджер» с сезона-2019/20. Он провел 231 матч в регулярных чемпионатах НХЛ и 44 встречи в плей-офф.

В 2022 году россиянина удостоили «Везина Трофи», приза лучшему вратарю регулярного сезона НХЛ.

Ранее трое россиян заняли первые места в рейтинге лучших вратарей НХЛ.

НХЛ Хоккей
03 декабря 2024, 07:14
Названа дата реванша боксеров Бивола и Бетербиева
Freepik
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Ответный бой между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым состоится 22 февраля. Об этом в социальной сети X сообщил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Первый поединок боксеров прошел в Эр-Рияде 13 октября, тогда Бетербиев одержал победу раздельным судейским решением и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

В настоящее время в активе 39-летнего Бетербиева 21 победа в 21 бою на профессиональном ринге, а 33-летний Бивол потерпел одно поражение при 23 победах.

Сразу после поединка Бетербиев заявил, что никаких оснований для проведения реванша с Биволом для него нет. По его мнению, результат боя не оставил сомнений в его победе.

Спортсмены
30 ноября 2024, 21:24
Стали известны результаты жеребьевки Кубка России по футболу
РИА «Новости»
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Появились результаты жеребьевки полуфинала Кубка России по футболу «Путь РПЛ». Их опубликовали на официальном сайте Российского футбольного союза. Также стали известны матчи второго этапа четвертьфинала «Пути регионов».

В 1/2 финала «Пути РПЛ» петербургский «Зенит» сразится с «Ростовом», а московский ЦСКА встретится со столичным «Динамо». Первые матчи состоятся 11–13 марта, в ответные - спустя месяц.

Во втором этапе четвертьфинала «Пути регионов» матчи пройдут в те же дни. Московский «Спартак» сыграет в гостях с тольяттинским «Акроном», «Краснодар» на своем поле проведет игру с «Ахматом», столичный «Локомотив» сразится с махачкалинским «Динамо», а «Урал» в Екатеринбурге проведет игру с казанским «Рубином».

Жеребьевку провела замгенсека РФС Ирина Посиренина, также в церемонии приняли участие тренеры Сергей Юран и Дмитрий Парфенов.

Ранее стало известно, что сборной Буркина-Фасо запретили сыграть товарищеский матч с командой из России. Такое распоряжение сделало руководство ФИФА, пригрозив «карательными мерами».

Урал ЦСКА Спортсмены Краснодар Спартак Футбол Россия Екатеринбург
29 ноября 2024, 15:36
Самарский губернатор пообещал подать заявление о работе агентов в футболе 2 декабря
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пообещал 2 декабря подать заявление в правоохранительные органы о работе агентских групп в российском футболе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В понедельник на оперативке об этом подробно расскажу, передам заявление», - добавил он.

Накануне губернатор сообщил, что передал в правоохранительные органы информацию о коррупции в футбольной сфере, но отказался разглашать какие-либо подробности в интересах следствия.

Ранее Федорищев заявил, что клуб «Крылья Советов» из Самары должен 36 миллионов рублей некоей ОПГ, образовавшейся в судейском корпусе Российской Премьер-лиги, и этот случай не единичный. Это высказывание губернатора вызвало большой общественный резонанс.

Коррупция Российская Премьер-Лига Футбол

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