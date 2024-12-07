Гимнаст из Армении назвал преимущество соревнований без россиян

«Без российских гимнастов стало легче завоевывать высокие места на соревнованиях. Но мы сами не сможем исправить ситуацию, чтобы вернуть ребят на крупные зарубежные старты», - сказал он.

По мнению Давтяна, спорт и политика должны быть по разным сторонам.

Спортсменов из России и Белоруссии отстранили от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года. После МОК разрешил федерациям самостоятельно принимать решение о допуске атлетов в нейтральном статусе.

Экс-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер ранее заявляла, что российские гимнастки больше никогда не выступят на международных соревнованиях без национального гимна и флага.