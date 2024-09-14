14 сентября 2024, 19:16

Гендиректор РЖД стал кандидатом на пост главы Федерации гимнастики

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

На пост главы объединенной Федерации гимнастики России предложили выбрать генерального директора компании «РЖД» Олега Белозерова. Об этом РИА «Новости» сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.

По его словам, глава РЖД зарекомендовал себя опытным управленцем и человеком, который неравнодушен к спорту.

«Мы работали вместе на сложнейшем проекте по модернизации Восточного полигона железных дорог. РЖД очень много вкладывают в развитие социальной инфраструктуры, в том числе спортивной», - сказал Дегтярев.

В Министерстве спорта приняли решение создать единую федерацию гимнастики России. Она будет состоять из пяти федераций по гимнастическим видам - художественной, спортивной, акробатической, прыжков на батуте и аэробики.

Председатель Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер ранее заявила, что ее место на посту руководителя организации может занять Ольга Капранова.

РЖД Россия Михаил Дегтярев
13 сентября 2024, 20:52
Гонщик Ferrari Леклер победил во второй практике Гран-при Азербайджана
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Вторая тренировочная сессия болидов «Формулы-1» завершилась в Баку в рамках Гран-при Азербайджана. Лучшее время показал гонщик Ferrari Монегаск Шарль Леклер.

Самым высоким показателем по преодолению круга у Леклера стала одна минута 43,484 секунды. Второй результат у пилота Red Bull мексиканца Серхио Перес ( 0,006 секунды). Замкнул тройку лидеров семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон из Mercedes ( 0,066).

Действующий чемпион «Формулы-1» нидерландец Макс Ферстаппен (Red Bull) приехал шестым с отставанием 0,545 секунды.

Сама гонка состоится 15 сентября.

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис выиграл Гран-при Майами , шестом этапе чемпионата «Формулы-1». Для 24-летнего Норриса эта победа стала первой в карьере. Всего он принял участие в 110 этапах Гран-при.

Формула 1 Азербайджан
11 сентября 2024, 23:52
Олимпийская чемпионка приняла допинг из ненависти к спорту
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Советская и российская бобслеистка и легкоатлетка Людмила Энквист, ставшая олимпийской чемпионкой, призналась в автобиографии, что ненавидела спорт и намеренно приняла допинг в 2001 году, чтобы завершить карьеру. Об этом сообщил SVT со ссылкой на ее мемуары.

«Это был полный кошмар. Отказ от участия был бы публичным унижением. К тому же это была моя идея с самого начала. Все легло на мои плечи. Пути назад не было», - написала она.

Книгу опубликуют 11 сентября. В ней 60-летняя Энквист рассказала, что ненавидела бобслей, поэтому в 2001 году приобрела протеиновый порошок с запрещенным метандростенолоном и выпила его в России, желая, чтобы ее поймали на употреблении допинга и запретили заниматься спортом. По ее словам, она не могла просто так отказаться, так как ставки были слишком высоки.

Бывшая советская спортсменка завоевала золото Олимпийских игр в легкой атлетике в Атланте в 1996 году. Она также является двукратной чемпионкой мира в беге на 100 метров с барьерами.

В начале 90-х она вышла замуж за гражданина Швеции и сменила гражданство на шведское.

Ранее Спортивный арбитраж отклонил апелляции биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой по делу о допинге.

Книги Спортсмены Допинг СССР Швеция
11 сентября 2024, 20:24
Пожелавший возглавить МОК глава World Athletics не подпал под новые правила
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Введенные Международным олимпийским комитетом (МОК) новые правила проведения выборов руководителя организации ставят под вопрос участие в голосовании в качестве кандидата главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяна Коу. Об этом со ссылкой на письмо МОК сообщило агентство Associated Press.

По данным агентства, в минувшее воскресенье комиссия по этике МОК разослала специальное послание всем 111 членам организации, включая Коу, а также другим вероятным кандидатам на пост будущего президента. В своем послании спортивные чиновники объяснили правила для участия в предстоящем голосовании.

Они предусматривают, что в день выборов и на протяжении всего восьмилетнего срока полномочий следующего главы МОК кандидаты должны оставаться в составе комитета. Коу под это правило не подпадает, так как сейчас в организации состоит в качестве руководителя World Athletics, откуда уйдет в 2027 году.

Правилам также не соответствует действующий вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч - младший. В ноябре ему исполнится 65 лет. При этом Олимпийская хартия запрещает занимать посты после 70-ти.

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии комитета в Греции. Действующий глава организации Томас Бах объявил об отказе в выставлении своей кандидатуры на новый срок. Он подчеркнул, что принял такое решение в интересах олимпийского движения.

Правила Чиновники Международный олимпийский комитет
09 сентября 2024, 01:47
Сербы проиграли датчанам в Лиге наций УЕФА
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Футбольная сборная Дании обыграла сербов во втором туре группового этапа Лиги наций УЕФА. Встречу провели в Копенгагене, она закончилась со счетом 2:0.

Мячи забили футболисты Альберт Гренбэк и Юссуф Поульсе на 36-й и 61-й минутах.

Сборная Дании имеет 6 очков и занимает лидирующую позицию в квартете, после нее расположились команды Испании, Сербии и Швейцарии.

Ранее футбольная сборная Сан-Марино в рамках матча Лиги наций обыграла Лихтенштейн со счетом 1:0. Это победа стала первой за 20 лет и второй за всю историю команды. В последний раз она побеждала в апреле 2004 года. Игру завершили со счетом 1:0.

Дания Спортсмены Футбол Сербия

Новости по теме