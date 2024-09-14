Гендиректор РЖД стал кандидатом на пост главы Федерации гимнастики

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По его словам, глава РЖД зарекомендовал себя опытным управленцем и человеком, который неравнодушен к спорту.

«Мы работали вместе на сложнейшем проекте по модернизации Восточного полигона железных дорог. РЖД очень много вкладывают в развитие социальной инфраструктуры, в том числе спортивной», - сказал Дегтярев.

В Министерстве спорта приняли решение создать единую федерацию гимнастики России. Она будет состоять из пяти федераций по гимнастическим видам - художественной, спортивной, акробатической, прыжков на батуте и аэробики.

Председатель Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер ранее заявила, что ее место на посту руководителя организации может занять Ольга Капранова.