Гала-матч по футболу на ПМЭФ завершился со счетом 1:1

Счет открыл игрок сборной ПМЭФ, заместитель начальника управления президента России по работе с обращениями граждан и организаций Алексей Михеев. Его команда сохраняла шансы на победу, но в конце матча голы сравнял бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков. Оба участника встречи по итогам матча получили звания лучшего форварда и полузащитника.

В сборную ПМЭФ также вошли заместитель полпреда президента в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов, глава Росрыболовства Илья Шестаков, спикер Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, вице-губернатор города Сергей Кропачев и председатель правления клуба «Зенит» Александр Медведев. Усилили команду футболисты Алексей Березуцкий, Павел Погребняк, Алексей Игонин и Владимир Габулов.

За медийную сборную России на поле вышли бывшие футболисты сборной Дмитрий Сычев, Владислав Радимов, Руслан Нигматуллин, Денис Глушаков, Александр Самедов. Кроме того, в состав вошли чемпион Олимпиады по легкой атлетике Юрий Борзаковский, основатель старейшей медиафутбольной команды России «Амкал» Герман El Classico Попков, звезды шоу-бизнеса и представители медиаиндустрии.

На Спортивных играх ПМЭФ пройдет еще одно крупное спортивное событие - Кубок «Росконгресса» по баскетболу. Впервые участниками встречи станут биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт и второй солист Мариинского театра Юрий Смекалов. Также в команды войдут политики, бизнесмены, артисты и общественные деятели.