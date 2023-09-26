Футбольный тренер Анатолий Тимощук обжаловал решение Украины лишить его всех титулов

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О том, что наставник российской команды и известный украинский спортсмен решил обжаловать действия УАФ, сообщила сама ассоциация. Она объявила, что дело поступило в производство CAS.

«УАФ работает над подготовкой позиции по данному делу. Дата заседания CAS по этому вопросу будет установлена отдельно», - заявили в пресс-службе.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ лишил Анатолия Тимощука тренерской лицензии на территории Украины и титулов, которые он получил, будучи игроком. Полузащитник провел за сборную Украины рекордные 144 матча, стал трехкратным чемпионом страны, в составе «Шахтера» трижды заслужил Кубок и Суперкубок.

Президент Украины Владимир Зеленский внес Анатолия Тимощука в санкционный список деятелей культуры и спорта.

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