Футбольную лигу с клубами из новых регионов создали в России

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«Была создана футбольная лига „Содружество“, объединяющая 10 клубов из новых субъектов. Начались отборочные матчи», - процитировал его ТАСС.

Чернышенко добавил, что чемпионат стартует в марте 2024 года.

Вице-премьер России также рассказал о том, что на восстановление спортивной инфраструктуры в новых субъектах России направили 3,2 миллиарда рублей. До конца 2023 года на эти средства создадут и восстановят около 50 спортобъектов. Кроме того, 150 учреждений физкультуры и спорта получили новое оборудование. Помимо этого, 750 тренеров и спортивных специалистов из новых регионов с начала года повысили квалификацию по российским стандартам.

Законопроект об интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в систему физкультуры и спорта РФ приняли во втором и третьем чтениях в июне.