Футболисты «Спартака» уступили «Факелу» в матче чемпионата России

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В составе «Факела» на 71-й минуте игры счет точным ударом с пенальти открыл Евгений Марков, а на 84-й минуте преимущество удвоил вышедший со скамейки запасных Максим Максимов.

С 70-й минуты «Спартак» играл в численном меньшинстве после удаления сербского защитника Срджана Бабича, который получил две желтые карточку.

После этого матча «Факел» поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками, а «красно-белые» идут четвертыми с 20 очками.

В следующем туре «Факел» 4 ноября сыграет с «Ахматом» в Грозном, а «Спартак» днем позже на чужом поле встретится с «Локомотивом».

Ранее главный тренер «Спартак» испанец Гильермо Абаскаль отметил высокую самоотдачу российских футболистов команды.