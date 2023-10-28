Футболисты «Спартака» уступили «Факелу» в матче чемпионата России
Футболисты «Спартака» на чужом поле проиграли «Факелу» в матче 13-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла на арене «Центральный стадион Профсозов» в Воронеже и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
В составе «Факела» на 71-й минуте игры счет точным ударом с пенальти открыл Евгений Марков, а на 84-й минуте преимущество удвоил вышедший со скамейки запасных Максим Максимов.
С 70-й минуты «Спартак» играл в численном меньшинстве после удаления сербского защитника Срджана Бабича, который получил две желтые карточку.
После этого матча «Факел» поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками, а «красно-белые» идут четвертыми с 20 очками.
В следующем туре «Факел» 4 ноября сыграет с «Ахматом» в Грозном, а «Спартак» днем позже на чужом поле встретится с «Локомотивом».
Ранее главный тренер «Спартак» испанец Гильермо Абаскаль отметил высокую самоотдачу российских футболистов команды.