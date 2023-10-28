28 октября 2023, 15:58

Футболисты «Спартака» уступили «Факелу» в матче чемпионата России

РИА «Новости»
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Футболисты «Спартака» на чужом поле проиграли «Факелу» в матче 13-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла на арене «Центральный стадион Профсозов» в Воронеже и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В составе «Факела» на 71-й минуте игры счет точным ударом с пенальти открыл Евгений Марков, а на 84-й минуте преимущество удвоил вышедший со скамейки запасных Максим Максимов.

С 70-й минуты «Спартак» играл в численном меньшинстве после удаления сербского защитника Срджана Бабича, который получил две желтые карточку.

После этого матча «Факел» поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками, а «красно-белые» идут четвертыми с 20 очками.

В следующем туре «Факел» 4 ноября сыграет с «Ахматом» в Грозном, а «Спартак» днем позже на чужом поле встретится с «Локомотивом».

Ранее главный тренер «Спартак» испанец Гильермо Абаскаль отметил высокую самоотдачу российских футболистов команды.

Спартак Футбол
28 октября 2023, 16:10
«Интересное событие». Джонс-младший предложил провести бой с Федором Емельяненко
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший заявил о готовности встретится на ринге с российским бойцом Федором Емельяненко. Об этом американский спортсмен сообщил ТАСС.

«Я готов выйти на бой против Федора. Это было бы очень интересное событие», - высказался Джонс-младший.

В августе он уже заявлял о желании встретиться на ринге с Емельяненко по правилам бокса.

Джонсу-младшему 54 года. Он носил статус абсолютного чемпиона мира в полутяжелой весовой категории. В ноябре 2020 года он провел выставочный бой с Майком Тайсоном, результатом которого стала ничья.

Емельяненко 47 лет, на его счету около 40 побед и семь поражений в смешанных единоборствах (ММА). Российский спортсмен является экс-чемпионом Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом РФ по боевому самбо.

Ранее вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев сообщил, что Емельяненко оставил пост президента организации, который он впервые занял в 2012 году.

США Спортсмены Бокс Россия Федор Емельяненко
27 октября 2023, 21:50
Медведев победил Хачанова и вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
РИА «Новости»
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Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене. Об этом сообщило РИА «Новости».

В четвертьфинале российский теннисист встретился на корте с соотечественником Кареном Хачановым. Медведев обыграл Хачанова со счетом 6:3, 3:6, 6:3. Матч продлился два часа 17 минут.

В полуфинале Даниилу Медведеву предстоит сыграть с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) - Борна Гойо (Хорватия).

Призовой фонд турнира составляет 2,4 миллиона евро.

В начале октября Даниил Медведев проиграл итальянскому спортсмену Яннику Синнеру в финале турнира по теннису в Пекине финале турнира категории ATP 500 в Пекине. Синнер впервые одержал победу над российским спортсменом.

В начале сентября Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира - испанца Карлоса Алькараса и вышел в финал открытого чемпионата США по теннису US Open. Но в финале российский теннисист проиграл второй ракетке мира - сербу Новаку Джоковичу.

Даниил Медведев считается третьей ракеткой мира. Хотя в 2022 году он на протяжении 16 недель был на первом месте международного теннисного рейтинга. В турнирах АТР россиянин одержал победу 20 раз.

Теннис Даниил Медведев
27 октября 2023, 11:14
Умер известный российский биатлонист, знаменосец Игр-1968 Виктор Маматов
РИА «Новости»
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В возрасте 86 лет умер двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира по биатлону Виктор Маматов. Об этом сообщил Союз биатлонистов России.

«Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким. <…> После завершения карьеры Виктор Маматов успешно работал тренером и чиновником. Многое сделал для развития и популяризации биатлона в стране», - заявили в организации.

Виктор Маматов родился 21 июля 1937 года в Белово Западно-Сибирского края, будущей Кемеровской области. После службы в армии начал выступать на крупных соревнованиях, в 1966 году в возрасте 29 лет впервые принял участие в международных турнирах. Он шесть раз занимал призовые места чемпионатов мира по биатлону, из них четырежды - первые. Спортсмен победил на Олимпиадах 1968 и 1972 годов. Биатлонист выступил знаменосцем на открытии Игр-1968.

Спортсмены Биатлон
26 октября 2023, 07:48
Овечкин приблизился к рекорду Гретцки по голам в НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 824-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. Россиянину удалось отличиться в гостевом матче с «Нью-Джерси Дэвилз».

Заброшенная шайба помогла столичному клубу подержать победу со счетом 6:4. Также он отличился результативной передачей.

Кроме Овечкина в составе «Вашингтона» отличились Коннор Макмайкл, Сонни Милано, Энтони Манта и дважды Дилан Строум.

Для россиянина гол стал 824-м в профессиональной заокеанской карьере. До рекорда знаменитого канадца Уэйна Гретцки осталось 70 голов, в его активе 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее Овечкин стал обладателем еще одного рекорда. Он стал первым хоккеистом в НХЛ, который забросил 300 шайб в численном большинстве.

НХЛ Хоккей Александр Овечкин

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