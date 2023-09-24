Футболисты «Нижнего Новгорода» обыграли «Оренбург» в домашнем матче РПЛ

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В первом тайме команды не выявили сильнейшего, отличившись по одному разу. Счет открыл футболист «Оренбурга» Матиас Перес на 28-й минуте. На 45-й минуте мяч забил Зе Турбо из «Пари НН». Через восемь минут за нижегородцев отличился Эдгар Севикян, на 75-й минуте Хуан Боселли забил третий мяч.

Болельщики «Нижнего Новгорода» остались в восторге от игры. Они поздравили команду с «блестящей волевой победой», отметили ее старания и «отдачу на поле».

«Пока лучший матч сезона в РПЛ», - отметил один из комментаторов.

Фанаты также отметили, что «Пари НН» смог взять реванш за «неожиданное поражение» на своем поле в прошлом сезоне.

В следующем туре, 30 сентября, «Пари Нижний Новгород» сыграет на выезде с московским «Локомотивом», а «Оренбург» примет дома петербургский «Зенит».