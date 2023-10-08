Футболисты «Нижнего Новгорода» обыграли «Крылья Советов» в матче РПЛ

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Матч прошел в Нижнем Новгороде. Мячи в ворота соперника забили Эдгар Севикян и Зе Турбо на 13-й и дополнительной четвертой минутах.

«Нижний Новгород» с 17 очками расположился на пятом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» прервали беспроигрышную серию из пяти матчей в чемпионате России, однако команде удалось сохранить за собой вторую строчку.

В следующем туре, который состоится 22 октября, «Пари НН» встретится с московским «Спартаком». Самарцы в тот же день сыграют в гостях с петербургским «Зенитом».

Накануне екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив» сыграли вничью в стартовом матче 11-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:2.