Футболисты «Енисея» накинулись на болбоя после поражения от «Химок»

Читайте нас в:

Игра состоялась в рамках 14‑го тура Первой лиги на стадионе «Арена Химки» и закончилась победой хозяев поля со счетом 1:0.

После этого несколько игроков «Енисея» подбежали к границе поля к мальчику, подающему мячи, чтобы высказать ему свое недовольство. Тогда игроки «Химок» стали защищать болбоя. В результате случившегося, вратаря «Енисея» Евгения Ставер удалили, несмотря на окончание встречи.

Причиной выяснения отношений между футболистами из Красноярска и мальчиком предположительно стало то, что он, находясь за воротами «Енисея», долго не бросал мяч Ставеру, а потом якобы специально отбросил снаряд в сторону. Это и могло разозлить футболистов красноярского клуба.

В конце 2022 года футбольные команды «Зенит» и «Спартак» получили штрафы после драки во время матча Кубка России. Конфликт между футболистами перерос в массовую драку, а закончился удалением шести игроков.