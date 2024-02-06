Футболисту «Спартака» придется выплатить компенсацию кузену за нападение с ножом

Суд еще не установил точную сумму, которую будет необходимо выплатить родственнику спортсмена. По информации издания, адвокат двоюродного брата планировал потребовать компенсацию в размере сотен тысяч евро. Нападающий «Спартака» отрицает обвинения в свой адрес.

«По оценкам юристов Промеса, эта сумма будет в разы меньше. Они сомневаются в травме племянника, которая вызвала некоторые эмоции во время слушаний по делу в ноябре прошлого года», - указали в издании.

По информации RT , суд Амстердама в июне 2023 года приговорил футболиста к 18 месяцам тюрьмы за нападение на кузена с отягчающими обстоятельствами.

Ранее прокуратура Нидерландов запросила для Промеса девять лет тюрьмы за контрабанду кокаина. По версии обвинения, футболист финансировал операцию по ввозу запрещенных веществ в страну.