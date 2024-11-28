28 ноября 2024, 19:45

Футболистам из Африки запретили играть с Россией

Global Look Press
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Руководство ФИФА запретило сборной Буркина-Фасо проводить товарищескую игру с российской командой, рассказал корреспонденту Sport24 глава отдела связи с общественностью Федерации футбола африканской страны Кадер Траоре. По его словам, за нарушение запрета пригрозили санкциями.

«Со слов генерального секретаря нашей Федерации, сейчас сложно играть матчи со сборной России. Все потому, что ФИФА за эту игру примет карательные меры в адрес ФФБ», - объяснил Траоре.

В текущем году футболисты под руководством Валерия Карпина одержали пять побед, забив 26 мячей и не пропустив ни одного. В ноябре сборная обыграла команду Сирии.

Спортсмены Африка Сборная России по футболу
26 ноября 2024, 22:09
Президент РПЛ отреагировал на обвинения в коррупции среди судей
РИА «Новости»
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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заверил, что лига максимально серьезно отнесется к заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции среди футбольных судей. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале РПЛ.

Федорищев ранее на заседании Госсовета по развитию физической культуры и спорта заявил, что клубы Российской премьер-лиги платят откаты судьям , чтобы их не засуживали. По его словам, за последнее время местный клуб «Крылья Советов» задолжал 36 миллионов рублей ОПГ, которая появилась в судейском корпусе РПЛ.

В ответ на это заявление Алаев сказал, что Российская премьер-лига, как никто другой, заинтересована в изучении сведений о коррупции, имеющихся у губернатора, потому что случаи взяточничества напрямую влияют на качество работы самой лиги и сказываются на репутации всего футбола.

«Вместе с тем Лига провела мониторинг работы судейского корпуса и сформировала ряд практических предложений для повышения его эффективности и прозрачности. <…> На протяжении последней пары лет мы последовательно выступаем за прозрачность работы судейского корпуса и его информационную открытость», - подытожил президент РПЛ.

Футбольный судья Игорь Федотов в разговоре с 360.ru заявил, что слова Федорищева можно будет считать дискредитацией судейского корпуса, если тот не предоставит никаких доказательств.

Коррупция Российская Премьер-Лига Футбол
26 ноября 2024, 20:07
Биатлониста Евгения Устюгова лишили двух медалей ОИ-2010 в Ванкувере
РИА «Новости»
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Российского биатлониста Евгения Устюгова лишили золотой и бронзовой медалей Олимпиады 2010 года. Решение приняли из-за якобы нарушения антидопинговых правил в Ванкувере, сообщил сайт независимого органа Biathlon Integrity Unit (BIU).

Евгений Устюгов подавал апелляционное заявление, но его отклонили. В так называемом биологическом паспорте выявили некие «аномалии». Специалисты антидопингового отдела вместе с коллегами из апелляционного отдела отметили, что вынесенное ранее решение абсолютно правомерно.

За нарушение правил биатлониста дисквалифицировали на четыре года. Все его результаты в период с 2010 года и до завершения карьеры (конец сезона 2013/2014 года) аннулировали.

Спортсмены Награды Россия Биатлон
23 ноября 2024, 10:54
Экс-чемпиона UFC Макгрегора признали виновным в сексуальном насилии
Global Look Press
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Ирландский суд признал бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора виновным в изнасиловании Никиты Хэнд в 2018 году. Об этом сообщило агентство Reuters.

Бойца MMA обязали выплатить пострадавшей 250 тысяч евро. В ходе слушаний Макгрегор отверг обвинения в насилии. По данным Express U.S.

, спортсмен рассказал, что употреблял наркотики вместе с Хэнд в дублинском отеле, однако секс был добровольным.

Макгрегор пообещал обжаловать приговор. В соцсети X он написал, что присяжные не выслушали все доказательства.

«Сейчас я со своей семьей сосредоточен на своем будущем. Спасибо за поддержку по всему миру», - отметил Макгрегор.

За свою спортивную карьеру 36-летний Макгрегор завоевал 22 победы и потерпел шесть поражений. Он перестал участвовать в боях после травмы ноги. Последнее состязание ирландский спортсмен провел летом 2021 года - его техническим нокаутом одолел американец Дастин Порье. В декабре 2023 года боец допустил свое участие в выборах президента Ирландии.

Спортсмены Суд UFC Изнасилования Смешанные боевые искусства MMA Ирландия
22 ноября 2024, 03:26
Овечкин несколько недель не сможет выходить на лед
РИА «Новости»
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Капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на одной из последних игр получил травму голени и выбыл на несколько недель. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба в соцсети X.

«Овечкин получил травму голени во время игры против „Юты“, он находится в статусе „с недели на неделю“», - сообщила администрация команды.

Хоккеист начал курс восстановления под присмотром медицинского штаба команды. В ближайшее время в Вашингтоне он пройдет дополнительное обследование.

«Вашингтон Кэпиталз» встретился с «Ютой» 18 ноября в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин травмировал ногу в третьем периоде и не смог продолжить игру. Матч завершился со счетом 6:2, российский хоккеист возглавил рейтинг снайперов НХЛ текущего сезона с 15 шайбами и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 26 шайб - 868 против 894.

Спортсмены Хоккей Александр Овечкин

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