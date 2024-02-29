Футболиста «Спартака» Промеса задержали в дубайском аэропорту
Футболист московского «Спартака» Квинси Промес не смог вылететь из ОАЭ в Санкт-Петербург. Его задержали на погранконтроле в дубайском аэропорту Аль-Мактум. Он уже несколько часов находится в отделении полиции. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
В ОАЭ футболист был на сборах «Спартака». По плану команда должна была вернуться в Санкт-Петербург сегодня. Однако на борт сели все, кроме Промеса. Причина задержания пока неизвестна.
По информации издания « Спорт-экспресс », футболист вылетит в Россию сегодня ближе к ночи. В субботу, 2 марта, московский клуб сыграет на выезде против «Зенита».
В середине февраля Промеса обвинили по делу о контрабанде 1370 килограммов кокаина в родных Нидерландах. Его заочно приговорили к шести годам тюрьмы. Защита Промеса подала апелляцию. Позже его объявили в международный розыск от Интерпола.