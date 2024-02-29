Футболиста «Спартака» Промеса задержали в дубайском аэропорту

В ОАЭ футболист был на сборах «Спартака». По плану команда должна была вернуться в Санкт-Петербург сегодня. Однако на борт сели все, кроме Промеса. Причина задержания пока неизвестна.

По информации издания « Спорт-экспресс », футболист вылетит в Россию сегодня ближе к ночи. В субботу, 2 марта, московский клуб сыграет на выезде против «Зенита».

В середине февраля Промеса обвинили по делу о контрабанде 1370 килограммов кокаина в родных Нидерландах. Его заочно приговорили к шести годам тюрьмы. Защита Промеса подала апелляцию. Позже его объявили в международный розыск от Интерпола.