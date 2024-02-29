29 февраля 2024, 18:49

Футболиста «Спартака» Промеса задержали в дубайском аэропорту

Global Look Press
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Футболист московского «Спартака» Квинси Промес не смог вылететь из ОАЭ в Санкт-Петербург. Его задержали на погранконтроле в дубайском аэропорту Аль-Мактум. Он уже несколько часов находится в отделении полиции. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В ОАЭ футболист был на сборах «Спартака». По плану команда должна была вернуться в Санкт-Петербург сегодня. Однако на борт сели все, кроме Промеса. Причина задержания пока неизвестна.

По информации издания « Спорт-экспресс », футболист вылетит в Россию сегодня ближе к ночи. В субботу, 2 марта, московский клуб сыграет на выезде против «Зенита».

В середине февраля Промеса обвинили по делу о контрабанде 1370 килограммов кокаина в родных Нидерландах. Его заочно приговорили к шести годам тюрьмы. Защита Промеса подала апелляцию. Позже его объявили в международный розыск от Интерпола.

Санкт-Петербург Задержания Спартак Футбол ОАЭ
29 февраля 2024, 18:27
Апелляцию на решение CAS о дисквалификации Валиевой подали в суд Швейцарии
Global Look Press
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В Верховный суд Швейцарии подали апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации сроком на четыре года российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщил «Чемпионат».

CAS принял решение об отстранении Валиевой 29 января. Ее обвинили в нарушении антидопинговых правил. У россиянки забрали золото ОИ-2022. В начале февраля суд опубликовал материалы, связанные с этим делом.

Оказалось, что в пробе спортсменки нашли вещество триметазидин. Его применение запрещено, поскольку препарат улучшает работу сердца.

Валиева утверждала, что триметазидин попал в ее организм случайно. По словам фигуристки, она съела приготовленный дедушкой десерт, который лежал на доске, где пенсионер измельчал свои таблетки для сердца. Однако такое объяснение не удовлетворило CAS.

Фигурное катание Суд Камила Валиева Швейцария
29 февраля 2024, 11:12
Одни иностранцы. Аршавин раскрыл состав «Зенита» в матче со «Спартаком»
РИА «Новости»
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Матч 19-го тура чемпионата России по футболу 2 марта проведут легионеры. Бывший капитан национальной сборной Андрей Аршавин заявил, что «Зенит» выведет против «Спартака» всего одного местного спортсмена. Об этом сообщил «Матч ТВ».

«Я думаю, что раз атака будет полностью состоять из иностранцев, то единственное место, которое остается, - это [Нуралы] Алип. „Зенит“, скорее всего, выйдет на чемпионат с одним русским футболистом», - сказал он.

По правилам клуб сможет выпустить на поле не больше восьми легионеров. Андрей Аршавин напомнил, что защитник Нуралы Алип из Казахстана не считался таковым в РПЛ. То же касается Марио Фернандеса родом из Бразилии, получившего паспорт России.

Встреча петербургского клуба «Зенит» с московским «Спартаком» пройдет вечером 2 марта на стадионе «Газпром Арена». Тренер Массимо Каррера допустил победу красно-белых из-за более высокой мотивации.

ФК Зенит Спортсмены Спартак Футбол Андрей Аршавин
27 февраля 2024, 23:30
Дзюба не смог придумать вопрос для Путина
РИА «Новости»
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Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба признался, что не знает о чем спросить президента России Владимира Путина. В ходе общения с журналистами он подчеркнул, что никогда не задумывался над такой проблемой.

Спортсмен подчеркнул, что специально придумывать что-то перед встречей с главой государства точно не станет.

«Не знаю, какой вопрос бы ему задал. Однажды уже общались, очень мило тогда поговорили. Если снова окажусь рядом, что-нибудь обязательно спрошу», - привело слова футболиста РИА «Новости».

Футболист Артем Дзюба давно известен своей привычкой игнорировать журналистов. В конце 2023 года он заявил, что откажется от бойкота сотрудников СМИ , когда они начнут задавать ему нормальные и профессиональные вопросы.

Спортсмен подчеркнул, что уважение должно быть взаимным, тогда может возникнуть хорошая беседа или хороший комментарий, за которым охотятся журналисты.

Единственный раз Дзюба встречался с президентом России в составе сборной после чемпионата мира 2018 года, когда команда дошла до полуфинала. Глава государства пригласил футболистов и тренеров в Кремль для вручения государственных наград.

После церемонии президент пообщался с гостями. Артем Дзюба выступил тогда с неожиданным заявлением, предложив Путину «сменить хоккейные коньки на футбольные бутсы ». Президент не растерялся и ответил, что на самом деле ему придется отказаться от кимоно и от горных лыж. Российский лидер подчеркнул, что в отличие от профессиональных атлетов он остается физкультурником, которым позволено заниматься любым видом спорта.

Спортсмены Футбол Артем Дзюба Владимир Путин
26 февраля 2024, 20:13
Путин запросил предложения по участию россиян в Олимпиаде
РИА «Новости»
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Поручения президента Владимира Путина по участию в Олимпиаде должны быть выполнены. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава государства поручил министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по участию российских атлетов в летних Олимпийских играх в Париже. По мнению Путина, в вопросе участия спортсменов в соревнованиях во Франции нужно прежде всего руководствоваться интересами атлетов.

Олимпийский комитет России позже заявил, что проанализирует возможность участия спортсменов в нейтральном статусе на Олимпийских играх. Как отметил глава ОКР Станислав Поздняков, если будет иметь место ущемление прав спортсменов из «Динамо» и ЦСКА, то будут приняты «взвешенные решения».

Спортсмены Россия Владимир Путин Франция Олимпийские игры в Париже — 2024

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