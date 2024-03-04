Футболиста «Спартака» Промеса поместили под домашний арест в ОАЭ

По информации издания, футболиста могут экстрадировать в Нидерланды. Тем не менее, в воскресенье прокуратура не стала разглашать, был ли отправлен соответствующий запрос.

Промес вместе с командой должен был вылететь 29 февраля из дубайского аэропорта Аль-Мактум в Санкт-Петербург на игру с «Зенитом». Однако на борт футболиста не пропустили. Его задержали за оставление места ДТП во время сборов. Игроку грозит крупный штраф в ОАЭ и экстрадиция в Нидерланды.

Кроме того, в середине февраля суд Амстердама вынес приговор Промесу по делу о контрабанде 1370 килограммов кокаина. Футболист заочно получил шесть лет тюрьмы.