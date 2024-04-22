Футболиста «Спартака» обманули на 900 тысяч рублей

По информации издания, 9 апреля злоумышленники связались с Классеном в мессенджере WhatsApp, представившись его знакомым. Они попросили спортсмена одолжить 400 тысяч рублей. Добродушный футболист не отказал в помощи и перевел деньги. Однако на следующий день ему снова написали от имени того же знакомого с просьбой занять уже 700 тысяч рублей, пообещав вернуть их через несколько дней.

У Классена на карте был установлен лимит, поэтому всю сумму он отправить не смог, но 500 тысяч все же перевел. Спустя пять дней, когда он встретился со своим знакомым и спросил у него, когда же тот вернет долг, товарищ ответил, что ничего не брал. Тогда-то и выяснилось, что деньги футболист отправил мошенникам.

Baza уточнила, что, по информации правоохранительных органов, все средства были переведены на карту, привязанную к номеру некоего Бориса из Северной Осетии. При этом сам Классен заявил, что никакого Бориса не знает.

Ранее телеведущий Павел Любимцев стал жертвой мошенничества и лишился почти 300 тысяч рублей. С ним связался неизвестный и представился оператором компании сотовой связи.