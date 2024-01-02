Футболиста «Спартака» назвали чушпаном российского футбола

«Александр Соболев больше всего напоминает чушпана по манере поведения на поле. Уверен, к этому все отнесутся с юмором, у меня много друзей из спартаковского лагеря», - сказал Радимов.

Слово «чушпан» завирусилось после выхода сериала «Слово пацана», где им называли людей в контекcте «чужак». Картина рассказала о сложном периоде в истории СССР, когда молодые люди собирались в группировки и дрались за уважение. Финальная серия вышла 21 декабря.

Соболев в нынешнем сезоне чемпионата России провел 15 матчей, забил три мяча и сделал пять результативных передач.

Ранее писатель Роберт Гараев рассказал, что предсказывал популярность слова «чушпан» задолго до выхода картины «Слово пацана».