02 января 2024, 07:13

Футболиста «Спартака» назвали чушпаном российского футбола

РИА «Новости»
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Чемпион России в составе «Зенита» Владислав Радимов в шутку назвал нападающего «Спартака» Александра Соболева чушпаном. Его слова привел RT.

«Александр Соболев больше всего напоминает чушпана по манере поведения на поле. Уверен, к этому все отнесутся с юмором, у меня много друзей из спартаковского лагеря», - сказал Радимов.

Слово «чушпан» завирусилось после выхода сериала «Слово пацана», где им называли людей в контекcте «чужак». Картина рассказала о сложном периоде в истории СССР, когда молодые люди собирались в группировки и дрались за уважение. Финальная серия вышла 21 декабря.

Соболев в нынешнем сезоне чемпионата России провел 15 матчей, забил три мяча и сделал пять результативных передач.

Ранее писатель Роберт Гараев рассказал, что предсказывал популярность слова «чушпан» задолго до выхода картины «Слово пацана».

Сериалы Спартак Футбол Россия
31 декабря 2023, 23:45
«Это слишком». Чемпионка по биатлону призвала россиян не вставать на колени перед МОК
РИА «Новости»
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В очередной раз вставать на колени перед МОК для российских спортсменов — это уже слишком. Такое заявление РИА «Новости» сделала двукратная чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.

«Однозначно, на тех условиях, в которых мы сейчас, я думаю, ехать уже не стоит. В очередной раз вставать на колени - это слишком», - заявила спортсменка.

Она отметила, что российские атлеты выполняли условия Международного олимпийского комитета, но «все равно этого было мало», спортсменам продолжали навязывать «кабальные условия». Россиянам нельзя выступать без гимна и флага, потому что спортсмены дают клятву Родине, что будешь ее защищать, пусть и на спортивной площадке, добавила Ишмуратова.

Олимпийский комитет России заявил, что не станет финансировать спортсменов, которые решат выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Принявшим условия МОК атлетам также не положены выплаты за победы.

В очередной раз вставать на колени перед МОК для российских спортсменов - это уже слишком. Такое заявление РИА «Новости» сделала двукратная чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.

Спортсмены Санкции Россия Международный олимпийский комитет Биатлон
31 декабря 2023, 20:56
«Арсенал» проиграл второй матч подряд в Английской премьер-лиге
Freepik
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Футбольный клуб «Арсенал» на выезде проиграл «Фулхэму» в матче 20-го тура чемпионата Англии. Встреча на домашней арене «Фулхэма» закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Матч проходил в Лондоне. У хозяев отличились Рауль Хименес и Бобби Рид, они забили мячи в ворота противника на 29-й и 29-й минутах матча. В составе «Арсенала» удачную атаку провел Букайо Сака на пятой минуте.

«Арсенал» проиграл второй матч подряд и упустил шанс возглавить турнирную таблицу. С 40 очками он занимает четвертое место. На первом «Ливерпуль» с 42-мя очками, у него еще матч в запасе. «Фулхэм» разместился на 13-й строчке.

ФИФА опубликовала список клубов , которые точно выступят в клубном чемпионате мира - 2025. Первый турнир в новом формате пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. По обновленным правилам матч за третье место проводить не будут.

Англия Спортсмены Футбол
31 декабря 2023, 20:42
Загитова высмеяла Медведеву за ее слова об Олимпиаде 2018 года
РИА «Новости»
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Олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова в Telegram-канале иронично высказалась об интервью фигуристки Евгении Медведевой, в котором та вспомнила Олимпиаду-2018. В Пхенчхане Загитова обыграла Медведеву и завоевала золото.

«На дворе 2024 год, а кто-то все еще в 2018-м», - написала Загитова.

Речь идет об интервью Евгении Медведевой программе «Прокат Show», где она обвинила своего тренера Этери Тутберидзе во лжи. Ранее та рассказала, что Медведева «Рыдала от радости», получив серебро на Олимпийских играх в 2018 году. Фигуристка заявила, что это неправда, «какая к черту радость?!».

Загитова планирует работать тренером в собственной школе фигурного катания в Казани. Фигуристка активно ищет специалистов для своей школы.

Фигурное катание Школы Золото Алина Загитова
31 декабря 2023, 20:36
Овечкин забросил 829-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки
РИА «Новости»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадского игрока Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю до 65 голов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Спортсмен забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилл Предаторз». Россиянин, который занимал второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, увеличил общее число своих голов до 829.

Гретцки пока является рекордсменом лиги. На его счету 894 гола в 1487 матчах.

Ранее сообщалось, что шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» одержать победу над «Нэшвилл Предаторс». Второй гол нападающего судьи отменили. Встреча в Вашингтоне завершилась со счетом 3:2.

В матче 22 декабря «Вашингтон» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Автором победного гола стал Овечкин.

НХЛ Спортсмены Вашингтон Александр Овечкин

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