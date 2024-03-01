01 марта 2024, 16:14

Футболиста Промеса арестовали за побег с места аварии в ОАЭ

Global Look Press
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Футболиста «Спартака» Квинси Промеса арестовали за неоплаченные штрафы и побег с места аварии в ОАЭ. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Авторы статьи уточнили, что между Нидерландами и ОАЭ сейчас действует соглашение об экстрадиции. По словам пресс-секретаря прокуратуры Амстердама, Квинси Промеса объявили в международный розыск.

По данным Telegram-канала Shot, спортсмена могут посадить на три года в тюрьму в ОАЭ за то, что он скрылся с места аварии. Суд по делу футболиста должен состояться 4 марта. Ему также грозит экстрадиция в Нидерланды.

На территории Эмиратов футболист был на сборах «Спартака». Команда собиралась обратно в Россию. Однако на борт сели все, кроме Промеса. Сейчас с ним находятся два сотрудника команды.

В середине февраля спортсмена обвинили по делу о контрабанде 1370 килограммов кокаина в родных Нидерландах. Его заочно приговорили к шести годам тюрьмы. Защита футболиста подала апелляцию. Позже его объявили в международный розыск от Интерпола.

Ранее адвокат Александр Добровинский рассказал в беседе с «360», что Россия не будет вмешиваться в историю с задержанием футболиста.

Задержания Спартак ОАЭ
01 марта 2024, 14:41
«Спартак» не сможет освободить задержанного футболиста Промеса
РИА «Новости»
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Руководство «Спартака» не сможет помочь в освобождении задержанному футболисту Квинси Промесу. Об этом «360» сообщил адвокат Александр Добровинский.

Футболиста «Спартака» не выпустили из ОАЭ , где он находился на сборах с командой. Добровинский сообщил, что причина задержания руководству клуба неизвестна.

«Мы не знаем, за что Промес был задержан, в его биографии может быть все, что угодно», - отметил он.

Более того, по словам адвоката, «Спартак» в данном случае совершенно бессилен, поскольку Промес не является гражданином России.

Правозащитник предположил, что футболиста могли задержать по инициативе арабских пограничников, знающие о его проблемах с законом.

«Думаю, в Эмиратах знают о приговоре Квинси и задержали его на границе до выяснения обстоятельств у голландцев. Предполагаю, что в Нидерланды послали некую депешу с требованием прояснить ситуацию - нужен он им или нет», - прокомментировал Добровинский.

Если в течение 48 часов Амстердам не предоставит необходимые данные, то Промес сможет спокойно вылететь из Эмиратов.

Жена бывшего владельца клуба Зарема Салихова раскритиковала руководство «Спартака» в связи с задержанием футболиста.

Адвокаты Спартак Футбол Россия Нидерланды
01 марта 2024, 11:59
Код победителя. Финал «Игр будущего» по спортивному программированию прошел в Казани
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В IT-парке имени Башира Рамеева в Казани 29 февраля состоялся финал дисциплины «ИНТЕРРОС Спортивное программирование» в рамках «Игр будущего». Масштабный международный турнир на стыке классического спорта и виртуального пространства стал первыми и уникальными в своем роде фиджитал-соревнованиями.

Спонсором дисциплины стал генеральный партнер «Игр будущего», крупнейшая инвестиционная компания страны «Интеррос», известная своим интересом к самым современным технологиям. А призовой фонд финала составил 300 тысяч долларов.

Гендиректор компании Сергей Батехин отметил, что турнир стал не только одним из главных спортивных событий года, но и ярким примером технологического лидерства России. Он показал стремительное развитие инноваций, искусственного интеллекта и цифровых инструментов. Все это в большей степени уже стало частью повседневной жизни людей.

Программист Хорхе Алехандро Пичардо Каберра заметил, что в последнее время на Кубе идет активное развитие IT-сферы. С ней, по его словам, связывают жизнь все больше молодых людей.

«Надеюсь, мое участие в „Играх будущего“ поможет привлечь внимание к нашей дисциплине, и в следующем году на соревнования приедет больше кубинцев. А сами Игры станут популярнее и влиятельнее», - выразил он надежду.

Второй раунд встретил участников еще более сложными задачами. Им предстояло при помощи кода высчитать количество возможных вариантов в уравнении, предложить все возможные решения для игр при определенных условиях и решить сложную геометрическую загадку.

Лидеры предыдущего раунда уже в первый час решений вновь поднялись на верхние строчки турнирной таблицы. Кому-то из спортсменов удалось справиться только с одной-двумя задачами, другие последовательно решали одну за другой. А некоторые задачи пришлось вовсе отложить из-за того, что они требовали больше времени и внимания, и сосредоточится сначала на более простых головоломках.

В турнире победил Федор Ромашов. Он уже выиграл множество российских олимпиад и первенств по программированию и стал первым и единственным из всех участников, кто решил 11 задач второго раунда.

Дубинин заметил, что в жюри и число тех, кто составлял задачи, вошли профессоры и преподаватели ведущих вузов России и других стран.

«За последние 23 года Россия порядка 16 или 17 раз становилась чемпионом мира в студенческих соревнованиях по спортивному программированию, и много где у нас даже внутренняя конкуренция выше внешней», - обратил он внимание.

Бороться за победу вышли 50 программистов из 27 стран мира. На каждый из двух туров состязаний им отвели по пять часов. Время выделили на решение 12 задач и создание алгоритмического кода. Для их решения спортсмены использовали языки C/C , C#, Pascal, Python и Java. Важно было написать код быстрее остальных и с наименьшим количеством ошибок.

Серебро в дисциплине «ИНТЕРРОС Спортивное программирование» завоевал Александр Бабин, бронзу - Кирилл Кудряшов. Оба россиянина справились с девятью задачами из предложенных 12.

Спортивное программирование признали в России видом спорта в 2022 году. Благодаря этому виду деятельности разработчики совершенствуют свои навыки, развивают внимательность, стрессоустойчивость и тайм-менеджмент.

Талантливый спортсмен с высокой долей вероятности станет или уже является ценным IT-сотрудником для любой крупной компании. Навыки спортивных программистов особенно ценят в биржевой аналитике, алгоритмической торговле, банковской отрасли, финтехе и других отраслях.

После первого раунда вперед вырвались спортсмены из НИУ ВШЭ Федор Ромашов и Александр Бабин: каждый из них решил по 11 и 12 задач соответственно. Еще пять спортсменов из России и один кубинский программист поделили третью строку предварительного рейтинга после первого дня.

Российский разработчик «Рексофт» подготовил для победителя турнира памятный трофей и специальный приз - тур на двоих на легендарный космодром Байконур, символ российского научного прогресса и достижений.

Программист и эксперт по спортивному программированию Иван Дубинин назвал соревнования интересными и увлекательными.

Ромашов признался, что не рассчитывал на выигрыш. Теперь молодому человеку предстоит решить, кого взять с собой на Байконур.

«Но это интересно и неожиданно, я на самом деле удивлен», - сказал он.

«Игры будущего»
01 марта 2024, 11:34
Рекордное погружение петербурженки в ледяную воду Байкала сняли на видео
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Мария Ольшевская из Санкт-Петербурга поставила рекорд России по подледному фридайвингу. Они нырнула на 40 метров в озеро Байкал чуть более чем за одну минуту. Видео погружения показала Федерация фридайвинга.

Погружение прошло 29 февраля на открытии фестиваля подледного фридайвинга. Температура воздуха на льду опустилась до -20 градусов, воды - 2 градуса. Мария Ольшевская нырнула на 40 метров с задержкой дыхания без гидрокостюма под наблюдением комиссии и многочисленных журналистов. Доказательством рекорда стала белая карточка - женщина подняла ее на поверхность через одну минуту 20 секунд.

«С 2020 года я потихонечку занимаюсь ледяной водой. <…> Время, которое мы проводим во время глубинных ныряний, не имеет значения. У нас это не засекается. Важно только достигнуть заявленной глубины и вернуться на поверхность, выполнить протокол», - рассказала спортсменка.

На ее счету рекорд Гиннесса по задержке дыхания в ледяной воде. Мария Ольшевская занималась шесть раз в неделю, чтобы поставить новый максимум. Трижды в неделю она ходила в бассейн, дважды - в тренажерный зал, с осени по весну спортсменка плавала в проруби. Перед поездкой на Байкал она несколько раз погружалась на глубину в Ленинградской области.

Осенью фридайвер Алексей Молчанов поставил рекорд России по погружению за пределами Северного полярного круга. Он нырнул в Норильске.

Санкт-Петербург Спортсмены Иркутская область Рекорды Книга рекордов Гиннесса
01 марта 2024, 10:14
Прокуратура Нидерландов не подтвердила задержание Промеса в ОАЭ
Global Look Press
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В прокуратуре Нидерландов отреагировали на информацию о задержании нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, заявив, что они не были в курсе задержания футболиста. Слова пресс-секретаря отдела прокуратуры по апелляции Туши Эссед передало РИА «Новости».

«Мы слышали сообщения об этом, но от имени прокуратуры Нидерландов мы не можем подтвердить эти сообщения», - сообщил собеседник.

Накануне легионера не пустили в самолет из Дубая в Москву. Его задержали на погранконтроле в аэропорту Аль-Мактум. Несколько часов он провел в отделении полиции.

По информации издания « Спорт-экспресс », футболист должен был вылететь в Россию ближе к ночи. В субботу, 2 марта, московский клуб сыграет на выезде против «Зенита».

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила , что «Спартак» пока не обращался в ведомство из-за произошедшего.

В середине февраля Промеса обвинили по делу о контрабанде 1370 килограммов кокаина в родных Нидерландах. Его заочно приговорили к шести годам тюрьмы. Защита футболиста подала апелляцию. Позже его объявили в международный розыск от Интерпола.

Задержания Спортсмены Футбол ОАЭ Нидерланды

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