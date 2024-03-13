Футболиста московского «Спартака» арестовали в ОАЭ
Нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса арестовали в ОАЭ по запросу органов юстиции Нидерландов. Об этом сообщил журналист De Telegraaf Джон ван ден Хеувел.
«Рассмотрение обстоятельств <…> может занять еще некоторое время. Клуб находится в контакте с представителями игрока», - указали представители «Спартака».
Промеса задержали 29 февраля за местное правонарушение в международном аэропорту Аль-Мактум. После его доставили в полицейский участок в Дубае. Источник РИА «Новости» отмечал, что суд над спортсменом может пройти в закрытом режиме.
В феврале в Нидерландах Промеса приговорили к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. В прокуратуре Амстердама сообщали о том, что футболист объявлен в международный розыск.
Сторона защиты обжаловала приговор. Но дату рассмотрения заявления в Апелляционном суде Амстердама пока не определили.
Помимо этого, летом 2023-го суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападении на кузена с отягчающими обстоятельствами. Это решение Промес тоже обжаловал.
Ссора футболиста с его двоюродным братом произошла в июле 2020 года. СМИ сообщали о том, что конфликт между ними вспыхнул на вечеринке, и Промес якобы ударил родственника ножом.
«И что вы мне предлагаете делать?! Я ничего пока не думаю. Пока не буду отвечать», - заявила Тарасова.
На вопрос, планирует ли она сделать официальное заявление позже, заслуженный тренер ответила, что «пока ничего не готовит».
Накануне в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия-1» Тарасова выразила уверенность , что в допинговом скандале с Валиевой виновата тренер, так как только она могла дать препарат.
Тутберидзе не согласилась с этим и потребовала официальных извинений.
Генеральный директор WADA Оливье Ниггли подчеркнул, что прямую связь тренера Валиевой с допинговым нарушением не установили. По итогам расследования Спортивный арбитражный суд не признал ее вину.
Валиеву дисквалифицировали на четыре года - до декабря 2025 года. Также ей нельзя тренироваться на государственных катках, а Министерство спорта исключило фигуристку Валиеву из сборной России.
Вероятно, увольнение наставника связано с неудачами «Краснодара» в весенних матчах. После возобновления сезона команда уступила «Ростову» и «Химкам», сыграла вничью с «Рубином». Сейчас «Краснодар» находится на втором месте в РПЛ, уступая «Зениту» одно очко.
Ивич пришел в «Краснодар» в январе 2023 года. Он подписал контракт до декабря 2024 года. Под его руководством в минувшем сезоне клуб дошел до финала Кубка России, но уступил ЦСКА.
Ранее «Краснодар» продлил контракт с голкипером Матвеем Сафоновым. Соглашение будет действовать до января 2029 года.
На льду встретились «Чикаго Блэкхокс» и «Анахайм Дакс», в составе последней в защите играет россиянин. Драка между хоккеистами началась на 10-й минуте третьего периода. У ворот «Чикаго» началась активность. Защитник «Блэкхокс» Джарред Тинорди и форвард «Дакс» Мэйсон Мактавиш стали толкать друг друга. Рядовая хоккейная ситуация переросла в потасовку. На льду началась драка, в которой приняли участие даже вратари - Петр Мразек и Джон Гибсон.
В стороне не остался и 20-летний Минтюков, который в этом сезоне дебютировал в НХЛ.
В результате драки по четыре хоккеиста из обеих команд в общей сложности получили 65 минут штрафа. Голкипера Гибсона удалили до конца игры за пересечение красной линии.
Потасовка не помешала «Чикаго» одержать уверенную победу со счетом 7:2.