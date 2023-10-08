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Спортсмен не попал в заявку на кубковые встречи с «Факелом» и «Спартаком». Решение о дальнейшей судьбе Макарова примут на следующей неделе после диалога с главным тренером «Динамо» Марцела Лички.

Полузащитник пришел в «Динамо» в 2021 году. До этого он играл в командах «Оренбург», «Рубин» и «Нефтехимик».

Ранее стало известно, что «Динамо» одержало победу над «Спартаком» в матче пятого тура группового этапа «пути РПЛ» Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:0.

До этого футболисты «Спартака» обыграли «Динамо» в московском дерби в рамках девятого тура Российской премьер-лиги. Матч закончился со счетом 1:0.