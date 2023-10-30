Футболист ударил кулаком арбитра за желтую карточку в Краснодаре

На 17-й минуте матча Гапон нарушил правила, после этого арбитр подозвал его, чтобы показать желтую карточку. Между мужчинами началась словесная перепалка, в результате которой футболист нанес удар кулаком по лицу судьи.

Рефери упал на газон. После того, как ему оказали медицинскую помощь, он смог самостоятельно подняться на ноги. Встречу пришлось остановить, а «Тлюстенхаблю» присудили техническое поражение.

Ранее футболисты красноярского клуба «Енисей» накинулись на болбоя , который подавал игрокам команд мячи во время игры. Стычка произошла после матча с подмосковными «Химками». Футболистов из Красноярска разозлил мальчик, который находясь за воротами «Енисея», долго не бросал мяч Ставеру, а потом якобы специально отбросил снаряд в сторону.

Футболист любительского клуба «Тлюстенхабль» Антон Гапон ударил главного арбитра матча в лицо в матче против «Изумруда». Это произошло 28 октября во время матча любительской лиги Краснодара AFL.

Трансляцию игры вели на YouTube-канале лиги.