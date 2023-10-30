30 октября 2023, 02:02

Футболист ударил кулаком арбитра за желтую карточку в Краснодаре

Pxhere
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Футболист любительского клуба «Тлюстенхабль» Антон Гапон ударил главного арбитра матча в лицо в матче против «Изумруда». Это произошло 28 октября во время матча любительской лиги Краснодара AFL. Трансляцию игры вели на YouTube-канале лиги.

На 17-й минуте матча Гапон нарушил правила, после этого арбитр подозвал его, чтобы показать желтую карточку. Между мужчинами началась словесная перепалка, в результате которой футболист нанес удар кулаком по лицу судьи.

Рефери упал на газон. После того, как ему оказали медицинскую помощь, он смог самостоятельно подняться на ноги. Встречу пришлось остановить, а «Тлюстенхаблю» присудили техническое поражение.

Ранее футболисты красноярского клуба «Енисей» накинулись на болбоя , который подавал игрокам команд мячи во время игры. Стычка произошла после матча с подмосковными «Химками». Футболистов из Красноярска разозлил мальчик, который находясь за воротами «Енисея», долго не бросал мяч Ставеру, а потом якобы специально отбросил снаряд в сторону.

Футболист любительского клуба «Тлюстенхабль» Антон Гапон ударил главного арбитра матча в лицо в матче против «Изумруда». Это произошло 28 октября во время матча любительской лиги Краснодара AFL.

Трансляцию игры вели на YouTube-канале лиги.

Футбол
29 октября 2023, 21:27
Россиянин Медведев уступил итальянцу Синнеру в финале теннисного турнира АТР
РИА «Новости»
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Финальный матч турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене закончился для россиянина Даниила Медведева поражением. Он уступил по очкам итальянцу Янник Синнеру.

Перед началом состязаний большее преимущество было у россиянина, который одержал победу в шести матчах, тогда как итальянский теннисист выиграл только одну встречу.

Но противостояние завершилось не в пользу Медведева. По итогам трех сетов счет составлял 7:6 (9:7), 4:6, 6:2 в пользу Синнера.

Даниил Медведев занимает третье место в рейтинге АТР. В прошлом году он 16 недель удерживал титул первой ракетки мира. На его счету более 20 побед.

Синнер четвертый в мировом рейтинге теннисистов. Победа над россиянином принесла ему 10-й титул АТР.

Теннис
29 октября 2023, 14:27
Бывший хоккеист НХЛ умер после пореза шеи коньком
Global Look Press
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Американский хоккеист Адам Джонсон умер после пореза шеи коньком во время матча Британской элитной хоккейной лиги. Об этом в социальной сети X сообщила пресс-служба клуба «Ноттингем Пантерз».

ЧП произошло в субботу во время матча «Пантерз» и «Шеффилд Стилерс». Джонсон упал на лед после игрового столкновения с соперником, который случайно наступил коньком ему на шею. Хоккеист экстренно отвезли в больницу, где он скончался от потери крови.

«Мы опустошены смертью Адама Джонсона после происшествия во время матча в Шеффилде. Он был не только выдающимся игроком, но и невероятным человеком, а также отличным партнером по команде. Адам, покойся с миром», - говорится в заявлении «Ноттингема».

Ранее Джонсон выступал в Национальной хоккейной лиге за «Питтсбург», где провел 13 матчей.

В августе стало известно о смерти от рака хоккеиста Родиона Амирова. Ему был 21 год.

Спортсмены Хоккей
28 октября 2023, 18:59
МОК упрекнули в непрофессионализме за отсутствие решения по допуску россиян на ОИ
Global Look Press
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Затягивание решения о допуске российских и белорусских спортсменов на Игры 2024 года показали абсолютную бесполезность Международного олимпийского комитета (МОК). Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил победитель Игр в Токио гимнаст Никита Нагорный.

Затягивание решения о допуске российских и белорусских спортсменов на Игры 2024 года показали абсолютную бесполезность Международного олимпийского комитета (МОК). Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил победитель Игр в Токио гимнаст Никита Нагорный.

На октябрьской сессии МОК руководство организации заявило, что решение о допуске российских и белорусских спортсменов пока не приняли. В комитете не исключили, что вопрос решится ближе к самим соревнованиям.

«Подобные действия в долгой перспективе показывают некомпетентность руководителей МОК. Спортсмены продолжают тренироваться и делать свою работу, хотя находятся в подвешенном состоянии», - заявил Нагорный.

Спортсмен не исключил, что вместо того, чтобы огласить решение, МОК постоянно напоминает о том, что россиян и белорусов не допустили. Он не исключил, что так организация повышает популярность предстоящих соревнований.

Нагорный подчеркнул, что большинство спортсменов не сдаются и продолжают тренироваться в надежде на участие в Олимпиаде.

Об Играх Дружбы Организованные в России Игры дружбы, которые пройдут в следующем году спортсмен назвал положительной альтернативой.

«Для тех, у кого за плечами две-три Олимпиады, предстоящий старт даст возможность сделать последний рывок, и это лучше, чем ничего. Для молодых - это возможность набрать дополнительные обороты и получить опыт», - добавил олимпийский чемпион.

Он добавил, что рассчитывает на приезд в Россию сборной Китая в полном составе, которые станут достойными конкурентами, которых сильно не хватает.

Российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года из-за ситуации на Украине. После МОК разрешил федерациям самостоятельно принимать решение о допуске российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

В июле Исполнительный комитет федерации спортивной гимнастики разрешил сборным России и Белоруссии приезжать на международные соревнования с 1 января 2024 года.

Россия Международный олимпийский комитет
28 октября 2023, 18:47
Медведев стал финалистом турнира ATP в Вене
Global Look Press
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Россиянин Даниил Медведев одержал победу в турнире с греком Стефаносом Циципасом в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Вене.

Встреча прошла со счетом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу Медведева, который участвовал в турнире под первым номером. У Циципаса был четвертый номер посева. В финале россиянину предстоит игра с победителем матча между своим соотечественником Андреем Рублевым и итальянцем Янником Синнером (второй).

В 2023 году Медведев выиграл пять титулов ATP. Сейчас у россиянина третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, в 2022 году он 16 недель удерживал звание первой ракетки мира.

Турнир в Вене относится к категории ATP 500, его проводят на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований в 2023 году превысил 2,4 миллиона евро.

В сентябре Даниил Медведев победил испанца Карлоса Алькараса и пробился в финал открытого чемпионата США по теннису US Open. Но в финале он уступил сербу Новаку Джоковичу.

Теннис Даниил Медведев

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