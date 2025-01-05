Футболист Суарес отговорил мужчину от суицида в Уругвае

В районе Лагомар 49-летний мужчина позвонил в отдел по борьбе с насилием в семье в пятницу, 3 января. Он сообщил о своем намерении, а затем выкинул мобильный телефон. Он требовал, чтобы ему разрешили увидеть его супругу.

На место прибыла бригада неотложной психосоциальной помощи, чтобы «оказать мужчине поддержку». Там оказался и футболист Суарес, который прибыл на родину в отпуск. Спортсмен узнал о произошедшем и решил подойти, чтобы поговорить с мужчиной и попытаться его отговорить от непоправимого. Просидевший 18 часов на вершине дерева мужчина согласился спуститься. Его направили на психиатрическую экспертизу.

Суарес является лучшим бомбардиром в истории сборной Уругвая, а в составе «Барселоны» он уже четыре раза выигрывал чемпионат Испании.

Ранее в Москве мужчина во время конфликта с беременной подругой выстрелил ей в живот , а потом попытался покончить с собой.