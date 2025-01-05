05 января 2025, 21:26

Футболист Суарес отговорил мужчину от суицида в Уругвае

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Нападающий клуба Главной американской лиги (MLS) «Интер Майами» Луис Суарес предотвратил возможный суицид в уругвайском городе Сьюдад-де-ла-Коста. Об этом сообщило издание Telenoche.

В районе Лагомар 49-летний мужчина позвонил в отдел по борьбе с насилием в семье в пятницу, 3 января. Он сообщил о своем намерении, а затем выкинул мобильный телефон. Он требовал, чтобы ему разрешили увидеть его супругу.

На место прибыла бригада неотложной психосоциальной помощи, чтобы «оказать мужчине поддержку». Там оказался и футболист Суарес, который прибыл на родину в отпуск. Спортсмен узнал о произошедшем и решил подойти, чтобы поговорить с мужчиной и попытаться его отговорить от непоправимого. Просидевший 18 часов на вершине дерева мужчина согласился спуститься. Его направили на психиатрическую экспертизу.

Суарес является лучшим бомбардиром в истории сборной Уругвая, а в составе «Барселоны» он уже четыре раза выигрывал чемпионат Испании.

Ранее в Москве мужчина во время конфликта с беременной подругой выстрелил ей в живот , а потом попытался покончить с собой.

Спортсмены Смертность Футбол Барселона Испания
05 января 2025, 15:59
Месси не пришел в Белый дом на вручение награды от Байдена
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Аргентинский нападающий клуба MLS «Интер Майами» Лионель Месси не пришел на церемонию вручения Президентской медали Свободы от действующего главы государства Джо Байдена в Белом доме. Об этом сообщило издание Marca.

Месси объяснил свое отсутствие обстоятельствами, оговоренными заранее. Он пообещал забрать награду позже.

Президентская медаль Свободы США - высшая гражданская награда. Аргентинец должен был получить ее за поддержку программ образования для детей и здравоохранения по всему миру через благотворительный фонд собственного имени.

Месси 37 лет, за карьеру футболист завоевал 47 титулов. Он самый титулованный игрок в истории футбола.

По итогам 2024 года Месси занял второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков мира. Он заработал 135 миллионов долларов, их которых 75 - внефутбольная деятельность, а еще 60 - зарплата в «Интер Майами».

Награды Футбол Лионель Месси
05 января 2025, 11:55
Макгрегор оскорбил Нурмагомедова и других дагестанских бойцов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор оскорбил бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и других бойцов из Дагестана. Свой пост он опубликовал в социальной сети Instagram*, но затем удалил публикацию.

«Вы заслуживаете того, что вам уготовано, а именно - ничего. Вы предатели и бездельники. Артистичности нет, мозги - с горошину в клетке. <...> Стыдно за вас», - написал Макгрегор.

Таким образом Макгрегор ответил на заявление Хабиба Нурмагомедова о том, что в Ирландии почти нет бойцов высокого уровня. Россиянин также призвал посетить Дагестан, чтобы убедиться в обратном.

В ноябре Макгрегора признали виновным в сексуальном насилии.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram - на территории Российской Федерации запрещена.

Хабиб Нурмагомедов Спортсмены Конор Макгрегор
04 января 2025, 11:32
Российская чемпионка мира по сноуборду Надыршина отказалась менять гражданство
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Чемпионка мира по сноуборду 21-летняя София Надыршина даже не обдумывала возможность сменить российское гражданство на другое. Об этом спортсменка рассказала в беседе с газетой «Советский спорт».

«Менять спортивное гражданство точно не планировала. Даже не рассматривала такой исход событий», - сказала она.

Чемпионка добавила, что не осуждает спортсменов, выступающих под нейтральным статусом. По ее словам, каждый сам выбирает для себя то, что считает правильным.

В 2021 году Надыршина победила на чемпионате мира в Словении в параллельном слаломе. На этом же турнире она завоевала серебро в параллельном гигантском слаломе, уступив первое место представительнице Германии Селине Йерг.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что думает о спортсменах, сменивших гражданство. Она назвала их людьми, которые «просто испугались».

Спортсмены
03 января 2025, 19:30
Российских шахматистов предложили лишать денег при смене гражданства
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Федерация шахмат России предложит спонсорам российских шахматистов включить в контракты пункт, обязывающий при смене гражданства возвращать спонсорские деньги. Об этом ТАСС сообщил президент ФШР Роман Филатов.

По его словам, в федерации уже ввели подобную практику после того, как ряд шахматистов с 2022 года сменили гражданство. Филатов выразил уверенность в том, что такая мера необходима в нынешних реалиях.

Также президент ФШР не исключил, что предложение о возврате спонсорских денег может вызвать негативную реакцию у многих тренеров, «которые пытаются манипулировать талантливыми шахматистами».

Ранее на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке впервые в истории первое место разделили россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен. Также чемпионат мира по быстрым шахматам выиграл Володар Мурзин.

Российские и белорусские шахматисты с февраля 2022 года участвуют в соревнованиях FIDE в нейтральном статусе.

Спортсмены Россия Деньги

Новости по теме