Футболист Пике провалился в яму на глазах болельщиков

Инцидент случился на открытии испанского медиафутбольного турнира Kings League. Экс-футболист направлялся к болельщикам, чтобы раздать автографы. Но в какой-то момент он отвлекся на телефон и рухнул в яму.

После падения спортсмен не получил серьезных травм, быстро поднялся и вернулся к зрителям.

Певица Шакира и Пике начали встречаться в 2010 году. Спустя два года у них родился первенец Милан, а в 2014 году звездная пара сообщила о рождении второго сына Саша. Летом прошлого года певица разорвала отношения с футболистом из-за его измен.

В прошлом году футболист «Барселоны» сообщил о завершении карьеры. Всего на его счету спортсмена 768 матчей и 36 завоеванных наград. За годы в «Барселоне» Пике восемь раз становился победителем чемпионата Испании, семь раз побеждал в Кубке страны и шесть раз - в Суперкубке страны.