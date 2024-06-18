Футболист Мбаппе сломал нос в матче с австрийцами

Матч между Францией и Австрией группового этапа чемпионата Европы прошел 17 июня и закончился победой французов со счетом 1:0. Во время игры нападающий Килиан Мбаппе вступил в верховую борьбу и ударился лицом об соперника. Из носа футболист пошла кровь. Вышедший на поле врач попытался остановить кровотечение, после чего Мбаппе заменили.

По информации L’Equipe, после игры футболиста увезли в одну из клиник Дюссельдорфа, где ему проведут экстренную операцию.

Ранее британские футбольные фанаты напали на сербских болельщиков в Германии во время группового этапа Евро-2024. По данным газеты The Guardian, столкновение произошло в баре, где нападавшие кидались в оппонентов стульями, бутылками и посудой. После прибытия полицейских зачинщики конфликта скрылись.

Нападающий и капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе после матча с Австрией в рамках чемпионата Европы отправится в больницу. Во время игры футболист сломал нос, теперь его ждет экстренная операция. Об этом сообщило издание L’Equipe.