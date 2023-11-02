Футболист «Локомотива» женился на телеведущей

Уроженец Санкт-Петербурга Тикнизян сделал предложение своей девушке в сентябре, разместив у Останкинской телебашни баннер с надписью «Яна, выходи за меня». Это произошло на следующий день после матча девятого тура РПЛ, где футболист забил победный гол. В итоге «Локомотив» победил «Зенит» со счетом 2:1.

Наир Тикнизян признался «Матч ТВ» , что роспись прошла скромно, в кругу близких - пара не видит смысла в пышной свадьбе.

Яна Ромашкина заявила, что сменит фамилию в паспорте, поскольку считает, что у супругов она должна быть одна, но в эфире оставит свою прежнюю фамилию, чтобы зрителям было привычнее.

Бракосочетание состоялось еще 24 октября. На одном фото, которое выложила Ромашкина, жених надевает ей кольцо на палец, на втором нарядные молодожены оба демонстрируют обручальные кольца.