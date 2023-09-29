Футболист «Локомотива» сделал предложение ведущей «Матч ТВ»
Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян сделал предложение ведущей «Матч ТВ» Яне Ромашиной. Информация об этом появилась в соцсетях журналистки.
Ромашкина выложила в Instagram* фото своей руки с кольцом на безымянном пальце.
«Я сказала да», - подписала фотографию журналистка.
Об отношениях Ромашиной и Тикнизяна также стало известно из социальных сетей. Ведущая опубликовала совместное фото с футболистом и написала: «Похоже, у нас есть новая пара».
Тикнизян дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел четыре матча и забил один гол.
В марте футболист прокомментировал свое решение выступать за армянскую сборную по футболу. По его словам, Армения дала ему шанс сыграть против топовых национальных команд на международном уровне, и он воспользовался этим шансом.
*Instagram - соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.