Футболист «Локомотива» сделал предложение ведущей «Матч ТВ»

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Ромашкина выложила в Instagram* фото своей руки с кольцом на безымянном пальце.

«Я сказала да», - подписала фотографию журналистка.

Об отношениях Ромашиной и Тикнизяна также стало известно из социальных сетей. Ведущая опубликовала совместное фото с футболистом и написала: «Похоже, у нас есть новая пара».

Тикнизян дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел четыре матча и забил один гол.

В марте футболист прокомментировал свое решение выступать за армянскую сборную по футболу. По его словам, Армения дала ему шанс сыграть против топовых национальных команд на международном уровне, и он воспользовался этим шансом.

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