Футболист «Локомотива» Марадишвили перешел в «Пари НН» на правах аренды
Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили перешел в «Пари Нижний Новгород» на правах аренды. Об этом сообщили на сайте московского футбольного клуба.
«Аренда рассчитана до конца сезона-2023/2024», - уточнили в ФК.
Как написал в своем Telegram-канале генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов, Марадишвили будет играть в команде под пятым номером.
«Все будет на пятерку», - отметил он.
Константин Марадишвили - воспитанник ЦСКА. В 2019 году он играл за армейцев, в 2021-м перешел в «Локомотив». В период Премьер-лиги 23-летний футболист забил семь мячей и сделал три голевые передачи, одновременно играл в юношеских и молодежной сборных России.
Руководство клубов «Зенит» и «Локомотив» заинтересовалось переходом защитника «Галатасарая» Абдулкерима Бардакчи. По данным сайта ASpor , трансферную стоимость футболиста оценили в 7,5 миллиона евро.