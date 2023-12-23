Футболист «Локомотива» Марадишвили перешел в «Пари НН» на правах аренды

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«Аренда рассчитана до конца сезона-2023/2024», - уточнили в ФК.

Как написал в своем Telegram-канале генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов, Марадишвили будет играть в команде под пятым номером.

«Все будет на пятерку», - отметил он.

Константин Марадишвили - воспитанник ЦСКА. В 2019 году он играл за армейцев, в 2021-м перешел в «Локомотив». В период Премьер-лиги 23-летний футболист забил семь мячей и сделал три голевые передачи, одновременно играл в юношеских и молодежной сборных России.

Руководство клубов «Зенит» и «Локомотив» заинтересовалось переходом защитника «Галатасарая» Абдулкерима Бардакчи. По данным сайта ASpor , трансферную стоимость футболиста оценили в 7,5 миллиона евро.