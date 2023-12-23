23 декабря 2023, 17:06

Футболист «Локомотива» Марадишвили перешел в «Пари НН» на правах аренды

РИА «Новости»
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Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили перешел в «Пари Нижний Новгород» на правах аренды. Об этом сообщили на сайте московского футбольного клуба.

«Аренда рассчитана до конца сезона-2023/2024», - уточнили в ФК.

Как написал в своем Telegram-канале генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов, Марадишвили будет играть в команде под пятым номером.

«Все будет на пятерку», - отметил он.

Константин Марадишвили - воспитанник ЦСКА. В 2019 году он играл за армейцев, в 2021-м перешел в «Локомотив». В период Премьер-лиги 23-летний футболист забил семь мячей и сделал три голевые передачи, одновременно играл в юношеских и молодежной сборных России.

Руководство клубов «Зенит» и «Локомотив» заинтересовалось переходом защитника «Галатасарая» Абдулкерима Бардакчи. По данным сайта ASpor , трансферную стоимость футболиста оценили в 7,5 миллиона евро.

Спортсмены Футбол ФК Локомотив
23 декабря 2023, 14:09
Немецкая резня бензопилой. Вратаря Леманна оштрафовали за порчу гаража соседа
Global Look Press
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Окружной суд Штарнберг оштрафовал на 420 тысяч евро бывшего голкипера сборной Германии по футболу Йенса Леманна из-за повреждения гаража соседа. Об этом написала газета Bild.

В прошлом году Леманн поругался с соседом из-за построенного им гаража, который, по мнению футболиста, частично находится на его участке. После этого голкипер бензопилой распилил балку крыши гаража.

Прокуратура требовала для спортсмена условного тюремного заключения на 10 месяцев, а также выплаты штрафа в размере 216 тысяч евро. Судья окружного суда решил, что голкипер в этом деле не жертва, а нарушитель. Его обязали выплатить крупный штраф.

Ранее футболист клуба «Тлюстенхабль» Антон Гапон ударил по лицу арбитра , показавшего ему желтую карточку. Вратаря «Енисея» Евгения Ставера удалили с поля в матче против «Химок» из-за стычки с мальчиком, подающим мяч.

Штрафы Германия Футбол
22 декабря 2023, 07:14
Гол и передача Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Коламбусом»
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«Вашингтон Кэпиталз» в чужой площадке обыграли «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в овертайме.

Автором победного гола столичного клуба в овертайме стал российский форвард Александр Овечкин, который прервал серию без голов в матчах НХЛ. Она насчитывала 14 матчей. Кроме того, на счету россиянина результативная передача.

Также Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, который записал на свой счет 900 голов в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ. На первом месте по этому показателю канадец Уэйн Гретцки, который за карьеру отличился 1016 раз.

Всего в нынешнем сезоне заокеанской лиги Овечкин принял участие в 30 матчах, забросил шесть шайб и сделал 14 результативных передач.

В среду тремя звездами дня в НХЛ признали сразу троих российских хоккеистов.

Спортсмены Хоккей Александр Овечкин
21 декабря 2023, 07:13
Овечкин продлил антирекордную серию без голов в матчах НХЛ
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«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Российский капитан столичного клуба Александр Овечкин записал на свой счет результативную передачу, но вновь покинул лед без гола.

Антирекордная серия россиянина без заброшенных шайб насчитывает уже 14 матчей.

До этого самой продолжительной «сухой» серией Овечкина стали 10 матчей без голов в 2017 году.

За «Кэпиталз» также дебютировал его соотечественник Иван Мирошниченко, который сыграл 10 минут.

Третьей звездой игры признали российского вратаря «Айлендерс» Семена Варламова.

Ранее бывший голкипер «Рейнджерс» предупреждал, что Овечкину в текущем сезоне не удастся забросить 30 шайб. При этом сам россиянин отмечал, что спас НХЛ в свое время вместе с форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Хоккей Александр Овечкин
20 декабря 2023, 22:16
Сборная России проведет товарищеский матч с командой Сербии
РИА «Новости»
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Российская сборная по футболу сыграет товарищеский матч с командой Сербии в марте 2024 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

«С сербами есть контракт, он подписан. С Боснией не было контракта, был от них интерес. Мы подтвердили, что готовы сыграть. Согласование от УЕФА получили», - рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

По его словам, необходимо стремиться к тому, чтобы российские стадионы не пустели, играть у себя, ведь многие регионы страны хотели бы увидеть игру сборной. Поэтому и нужны домашние матчи с приглашенными командами.

Матч с сербами будет четвертым по счету для российской сборной. После отстранения от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за конфликта на Украине она проводит только товарищеские матчи. Россияне уже сыграли с командами Ирака, Камеруна и Кубы.

Ранее заместитель генсека РФС Эрика Сурикова рассказала, что сборную России по футболу оснастят формой с элементами национального фольклора. Ее производством займется отечественная компания Jogel. По ее словам, уже в марте следующего года футболисты выйдут на поле в новой форме.

Футбол Сербия Россия Сборная России по футболу

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