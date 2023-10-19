Футболист Эмиль Робак пропал без вести
Нападающий футбольного клуба «Милан» Эмиль Робак уехал в Швецию играть за «Норрчепинг» и за месяц до завершения контракта пропал без вести. Он 14 дней не выходил на связь с командой и родственниками, сообщила газета Corriere della Sera.
«Я хочу знать, в порядке ли он. Меня беспокоит, что мы не можем с ним связаться, но я не знаю, что еще мы можем сделать. <…> Я не теряю надежды, что он вернется, но это сложно понять, если мы не видели его 14 дней», - заявил по телевидению спортивный директор «Норрчепинга» Тони Мартинссон.
В начале ноября истечет срок арендного соглашения, и 20-летний Эмиль Робак вернется из Швеции в Италию. Тони Мартинссон призвал футболиста приехать в офис и обсудить «решение, которое подойдет каждому». Он заявил, что, как и родственники, много раз безуспешно пытался до него дозвониться.
Эмиль Робак пришел в «Милан» в августе 2020 года и считался перспективным игроком, но не показал выдающихся результатов. Его контракт с командой рассчитан до 2025 года.
В Норвегии весной 2023 года разыскивали 22-летнего биатлониста Эйвинда Спораланда. Он пропал перед поездкой на национальный чемпионат.