Футболист Эмиль Робак пропал без вести

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«Я хочу знать, в порядке ли он. Меня беспокоит, что мы не можем с ним связаться, но я не знаю, что еще мы можем сделать. <…> Я не теряю надежды, что он вернется, но это сложно понять, если мы не видели его 14 дней», - заявил по телевидению спортивный директор «Норрчепинга» Тони Мартинссон.

В начале ноября истечет срок арендного соглашения, и 20-летний Эмиль Робак вернется из Швеции в Италию. Тони Мартинссон призвал футболиста приехать в офис и обсудить «решение, которое подойдет каждому». Он заявил, что, как и родственники, много раз безуспешно пытался до него дозвониться.

Эмиль Робак пришел в «Милан» в августе 2020 года и считался перспективным игроком, но не показал выдающихся результатов. Его контракт с командой рассчитан до 2025 года.

В Норвегии весной 2023 года разыскивали 22-летнего биатлониста Эйвинда Спораланда. Он пропал перед поездкой на национальный чемпионат.