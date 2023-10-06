Французский фигурист исполнил запрещенное сальто и победил с большим отрывом

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Француз, который является чемпионом Европы нынешнего года, в произвольной программе на турнире исполнил сальто - запрещенный в фигурном катании элемент. За прыжок с него сняли два бала, и несмотря на это он опередил корейца Чха Джун Хвана на 28 баллов.

По правилам фигурного катания прыжки вокруг горизонтальной оси запрещены. Однако их исполняли на соревнованиях и раньше. Один из наиболее известных случаев - фигуристка из Франции сделала сальто в произвольной программе на Олимпийских играх 1998 года.

Победители, призеры и участники Олимпийских игр из России получат до 500 тысяч рублей компенсации за невозможность участвовать в мировых соревнованиях. Деньги получат спортсмены, которые откажутся выступать в нейтральном статусе.