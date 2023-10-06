Французский фигурист исполнил запрещенное сальто и победил с большим отрывом

06 октября 2023, 01:25
Unsplash
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Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа победил на турнире «Шанхай Трофи», несмотря на исполненный запрещенный элемент и снятые за него баллы. Ближайший соперник отстал от победителя на 28 баллов, сообщило РИА «Новости».

Француз, который является чемпионом Европы нынешнего года, в произвольной программе на турнире исполнил сальто - запрещенный в фигурном катании элемент. За прыжок с него сняли два бала, и несмотря на это он опередил корейца Чха Джун Хвана на 28 баллов.

По правилам фигурного катания прыжки вокруг горизонтальной оси запрещены. Однако их исполняли на соревнованиях и раньше. Один из наиболее известных случаев - фигуристка из Франции сделала сальто в произвольной программе на Олимпийских играх 1998 года.

Победители, призеры и участники Олимпийских игр из России получат до 500 тысяч рублей компенсации за невозможность участвовать в мировых соревнованиях. Деньги получат спортсмены, которые откажутся выступать в нейтральном статусе.

Спортсмены Фигурное катание Франция
Известный хоккеист «Динамо» скончался на 50-м году жизни
23 октября 2023, 14:52
Unsplash
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Бывший защитник московского «Динамо» Дмитрий Суханов умер в возрасте 49 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, причиной смерти спортсмена стала сердечная недостаточность. Последние годы он передвигался, опираясь на клюшку, часто жаловался на низкое давление и боли в ногах.

Тело Суханова в его квартире обнаружили близкий друг спортсмена Евгений Грибко.

Хоккеист завершил профессиональную карьеру в 1997 году. С 2012 по 2014 год он выступал в составе любительских команд, после чего тренировал клуб «Русичи» из Российской товарищеской лиги.

Вместе с «Динамо» Суханов дважды стал чемпионом Кубка Молодежной хоккейной лиги в 1996 и 1997 годах.

В августе стало известно о смерти известного хоккеиста Родиона Амирова в возрасте 21 года. Причиной кончины стала опухоль головного мозга. После обнаружения заболевания спортсмен проходил лечение в немецкой клинике.

Хоккей
Хэмилтона и Леклера дисквалифицировали по итогам Гран-при США
23 октября 2023, 07:28
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Пилота «Феррари»  Шарля Леклера и пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона дисквалифицировали по итогам гонки Гран‑при США  «Формулы‑1». Об этом сообщили на официальном сайте гоночной серии.

Решение об отстранении спортсменов приняли по результатам доклада технического делегата гонки Джо Бауэра.

После заезда автомобили Леклера и Хэмилтона не прошли техническую проверку. Стюарды выяснили, что регламенту не соответствовали доски скольжения на их болидах.

Победителем гонки стал пилот «Ред Булл Макс Ферстаппен, серебро у Хэмилтона, тройку замкнул Ландо Норрис из „Макларена“.

Ранее техники «Макларена» установили рекорд «Формулы-1» по скорости проведенного пит-стопа. Специалисты поменяли колеса на автомобиле Норриса за 1,8 секунды.

Спортсмены Формула 1
Нидерландец Макс Ферстаппен одержал 50 побед в «Формуле-1»
23 октября 2023, 07:28
Unsplash
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В США разыграли гран-при гонки «Формула-1». Нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull занял первое место и одержал 50-ую победу, сообщил «Чемпионат».

Заезд 19-го этапа прошел на трассе Circuit of the Americas в Техасе. Макс Ферстаппен занял первое место. Вторым пришел Льюис Хэмилтон из Mercedes, третьим - Ландо Норрис из McLaren.

Эта победа стала для Макса Ферстаппена 15-й в сезоне и 50-й в карьере. Он занял пятую строчку. Рекордсменом по количеству побед в «Формуле-1» остался британец Льюис Хэмилтон с 103 успешными играми, на втором месте - Михаэль Шумахер с 91 призом. Немец Себастьян Феттель и француз Ален Прост заняли первые места 53 и 51 раз соответственно.

Российский автогонщик «Формулы-1» Сергей Сироткин рассказал «360» о влиянии санкций на этот вид спорта. По его словам, ограничения подстегнули техническое развитие отрасли.

Спортсмены Машины Нидерланды Формула 1
Махачев назвал Волкановски настоящим чемпионом после победы на UFC 294
22 октября 2023, 21:58
РИА «Новости»
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Российский боец ММА Ислам Махачев назвал австралийца Александра Волкановски настоящим чемпионом после победы нокаутом на UFC 294. Видеозапись разместили на YouTube-канале организации.

«Он - настоящий пятираундовый боец, Волкановски никогда не сдается», - заявил Махачев.

Сам австралийский спортсмен назвал свой выход на замену бразильского коллеги Чарльза Оливейра поспешным решением. Ранее Махачев и Волкановски встретились в феврале, когда российский чемпион должен был драться с бразильцем. Последний получил рассечения брови во время тренировки, поэтому его заменил австралийский боец. Бой выиграл Ислам.

Во второй раз Махачев вышел на октагон против Волкановски 21 октября. Бой между ними был главным событием 294-го номерного турнира лиги в Абу-Даби. Боец из России уже в первом раунде забил Волкановски и одержал победу.

Спортсмены Россия Смешанные боевые искусства MMA

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