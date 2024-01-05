05 января 2024, 22:31

Форвард «Зенита» Сергеев рассказал, сколько денег ему хватит на месяц

РИА «Новости»
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Футболист петербургского клуба «Зенит» Иван Сергеев рассказал, какой суммы ему хватит на жизнь. Например, в Санкт-Петербурге спортсмену достаточно и 50 тысяч рублей, не считая оплаты квартиры, привело его слова издание Life.

«Сколько нужно денег в месяц? В плане чего, если за квартиру заплачено уже? Без - 50 тысяч рублей в Петербурге, а если так, то 100. Дома - в Череповце - меньше хватит, 30 тысяч», - сказал 28-летний футболист.

До «Зенита» Сергеев играл в самарском клубе «Крылья Совета», а до этого - в «Торпедо», «Тамбове» и «Строгино». В последнем сезоне футболист, которого оценивают в шесть миллионов евро, сыграл в составе петербургского клуба 23 матча, забил 10 голов и дал три результативные передачи.

Ранее бразильский футболист Роберт Ренан перешел из «Зенита» в «Интернасьонал». Его контракт действует до конца сезона 2024 года.

Чемпион России в составе «Зенита» Владислав Радимов охарактеризовал игрока «Спартака» Александра Соболева словом из популярного сериала «Слово пацана». По словам Радимова, игра Соболева напоминает по манере «чушпана».

Санкт-Петербург Спортсмены Футбол Россия Деньги
05 января 2024, 22:21
Российского теннисиста отстранили на 4 года за отказ от сдачи теста на допинг
РИА «Новости»
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Бывшего лидера мирового рейтинга среди теннисистов одиночного разряда Владислава Иванова дисквалифицировали на четыре года после его отказа сдать анализ на допинг. Об этом сообщило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA).

По данным организации, речь идет о случае на турнире в Марокко, который прошел 14 сентября 2022 года. Иванова заранее предупредили о необходимости сдать биоматериал для проверки на допинг. Спортсмен сначала отказался это сделать и вышел из соревнований, но после вернулся и согласился пройти допинг-тест. Но уже было поздно, теннисисту предъявили обвинение в нарушении антидопинговой программы.

Спортсмен запросил провести слушания в независимом трибунале. Заседание прошло в ноябре 2023 года. Коллегия решила, что поведение россиянина нарушило статьи теннисной антидопинговой программы. В качестве наказания Иванова дисквалифицировали на четыре года и обнулили его результаты турнира в Марокко.

Комиссия подчеркнула, что игрок получил информацию об антидопинговом процессе и предоставил пробу двумя неделями ранее, следовательно, должен был быть осведомлен о правилах.

Дисквалификация вступила в силу 21 декабря 2023 года и продолжит действовать до полуночи 20 декабря 2027 года.

Спортсмены Допинг Россия Теннис
05 января 2024, 08:03
Сейвы голкипера Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Даллас» в НХЛ
РИА «Новости»
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Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» обыграл «Даллас Старз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в овертайме со счетом 5:4 (1:1, 1:2, 2:1, 1:0). Об этом сообщило РИА «Новости».

В составе победителей в основное время шайбы в ворота противника забросили Натан Маккиннон, Микко Рантанен, дубль оформил Джонатан Друен. Победный буллит на свой счет записал Маккиннон.

У «Далласа» отличился россиянин Евгений Дадонов, Джо Павелски, дубль оформил Тайлер Сегин. Победа «Колорадо» стала возможной благодаря сейвам вратаря Александра Георгиева, отразившего 28 бросков по воротам из 32.

Накануне клуб форварда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нью-Джерси Девилз» в домашнем матче. Два очка, заработанные россиянином, не спасли команду от поражения.

НХЛ Хоккей
04 января 2024, 20:41
Российского гроссмейстера заблокировали на международном шахматном сайте за поездки в зону СВО
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Международная шахматная онлайн-платформа Сhess.com (заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры) отстранила от призовых турниров российского гроссмейстера Дениса Хисматуллина и запретила ему любую деятельность на сайте из-за гуманитарных поездок россиянина в зону СВО. Об этом сам шахматист рассказал в Telegram-канале Сергея Карякина.

По словам Хисматуллина, зарубежная пресса заинтересовалась им после турнира чемпионата мира по быстрым шахматам в Самарканде, где один из соперников - польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда - отказался пожимать ему руку.

«Началось бурное обсуждение в соцсетях, где стали вскрываться факты того, что я совместно с Сергеем Карякиным неоднократно посещал зону СВО с гуманитарными миссиями. После этого самый популярный шахматный сайт Chess.com прислал электронное письмо, в котором уведомил меня, что отныне мне запрещается участие в призовых турнирах и любая социальная активность на их сайте», - рассказал шахматист.

Хисматуллин заявил, что уважает право Дуды таким образом выразить несогласие с действиями соперника вне шахматной доски. Он попросил журналистов не политизировать эту ситуацию, не оскорблять польского гроссмейстера и польскую нацию в целом.

Хисматуллин признался, что в следующей игре снова протянет руку поляку, потому что такие принципы и нормы спортивного поведения он впитал с детства и не собирается их менять. Писать заявление в комиссию по этике ФИДЕ и требовать дисквалификации Дуды он не будет.

«Поверьте, что я не расстроился, не оскорбился и уж точно не получил морального вреда, после которого не смог ни спать, ни есть», - добавил шахматист.

В среду, 3 января, польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда не стал пожимать руку Хисматуллину перед матчем. По регламенту россиянин мог подать жалобу на поведение поляка, но не стал этого делать. Игра завершилась ничьей.

Спортсмены Россия
04 января 2024, 18:00
Названа причина исчезновения баскетболиста клуба «Барнаул» Петухова в Красноярске
РИА «Новости»
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Пропавший в Красноярске в ночь на 31 декабря игрок баскетбольного клуба «Барнаул» и воспитанник молодежной команды ЦСКА Антон Петухов упал с моста в Енисей. Об этом со ссылкой на сообщение краевого главка МВД сообщили волонтеры организации «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной в своей группе во «Вконтакте».

Они опубликовали выдержку из ответа заявления отдела полиции. В тексте говорится, что сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий изучили видеозаписи и установили, что молодой человек, которого ищут, упал в Енисей с Октябрьского моста.

Сотрудники Краевого государственного казенного учреждения «Спасатель» поисковики-волонтеры договорились обследовать дно, поверхность и протоки Енисея в поисках тела пропавшего спортсмена.

Об исчезновении Антона Петухова стало известно накануне. В опубликованной волонтерами сводке отмечали, что баскетболист ушел из дома в ночь на 31 декабря. С собой он взял мобильный телефон. Из особых примет - родинка на правой щеке и татуировка с изображением Джокера на правом предплечье.

Антон Петухов с 2020 по 2023 годы выступал за молодежную команду московского ЦСКА, где стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ и чемпионом первенства ДЮБЛ. В «Барнаул» баскетболист перешел летом 2023 года.

Спортсмены Полиция Красноярский край

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