Форвард «Тампы» Кучеров сделал 500 голевых передач за карьеру в НХЛ

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У «Тампы» отличились Виктор Хедман, Энтони Сирелли - дважды, Валттери Мереля, Брейден Пойнт, Стивен Стэмкос и Майки Эйссимонт. В составе проигравших авторами шайб стали Йоэль Эрикссон Эк, Марко Росси и Джейкоб Миддлтон.

Кучерова признали первой звездой матча. Он уже девятый российский хоккеист в НХЛ, который достиг отметки в 500 ассистов. До этого аналогичное достижение в том числе сделали Александр Овечкин, Евгений Малкин.

В нынешнем сезоне Кучеров остается лучшим бомбардиром. Он вышел на лед в 44 матчах, в которых забросил 28 шайб и сделал 47 передач.

В середине января Кучеров набрал 800 очков в НХЛ. Такое достижение покорилось десяти российским хоккеистам, выступавшим в лиге.