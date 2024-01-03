Форвард Кучеров заработал два очка в матче «Тампы» против «Виннипег»

На счету россиянина гол на 60-й минуте и результативный пас Стивену Стэмкосу, который и забросил шайбу в ворота противника. В активе Кучерова 63 очка в 38 матчах, из них 27 - голов. Форвард является лучшим бомбардиром текущего сезона в НХЛ.

В команде победителей авторами шайб стали Нил Пионк, Алекс Иафалло, Николай Элерс и Морган Бэррон. В составе «Виннипега» три очка заработал россиянин Владислав Наместников, сделав результативные пасы.

Ранее Кучеров и вратарь «Тампы» Андрей Василевский блистали в матче против «Питтсбурга». Форвард набрал два очка, а голкипер отразил 23 удара по воротам из 24.