03 января 2024, 08:07

Форвард Кучеров заработал два очка в матче «Тампы» против «Виннипег»

РИА «Новости»
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Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграл в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс» со счетом 4:2. В составе «Тампы» отличился российский форвард Никита Кучеров. Об этом сообщило РИА «Новости».

На счету россиянина гол на 60-й минуте и результативный пас Стивену Стэмкосу, который и забросил шайбу в ворота противника. В активе Кучерова 63 очка в 38 матчах, из них 27 - голов. Форвард является лучшим бомбардиром текущего сезона в НХЛ.

В команде победителей авторами шайб стали Нил Пионк, Алекс Иафалло, Николай Элерс и Морган Бэррон. В составе «Виннипега» три очка заработал россиянин Владислав Наместников, сделав результативные пасы.

Ранее Кучеров и вратарь «Тампы» Андрей Василевский блистали в матче против «Питтсбурга». Форвард набрал два очка, а голкипер отразил 23 удара по воротам из 24.

НХЛ
03 января 2024, 07:07
Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Питтсбургом»
РИА «Новости»
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«Вашингтон Кэпиталз» победил «Питтсбург Пингвинз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу столичного клуба.

Решающий гол в составе «Питтсбурга» на свой счет записал российский нападающий Александр Овечкин. Для него эта шайба стала восьмой в нынешнем регулярном сезоне.

Всего в активе россиянина 830 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 126-й победной в карьере.

Российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов в ходе встречи нанес два броска по чужим воротам, но очков набрать не сумел. Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин записал на свой счет результативную передачу.

«Вашингтон» прервал серию поражений в НХЛ, которая насчитывала уже четыре игры подряд. Для «Питтсбурга» это поражение стало первым после трех побед.

Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов составляет 64 гола.

НХЛ Вашингтон Александр Овечкин
02 января 2024, 21:00
Канадские хоккеисты-юниоры проиграли команде Чехии в матче чемпионата мира
РИА «Новости»
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Поражением закончился четвертьфинальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею для сборной Канады. Действующий и 20-кратный мировой чемпион уступил национальной команде Чехии со счетом 3:2. Об этом свидетельствуют данные встречи, опубликованные на сайте Международной федерации хоккея.

Матч прошел в шведском городе Гетеборге. В команде победителей успешными шайбами отметились нападающий Якуб Штанцль, дважды поразивший ворота канадской команды, и защитник Томаш Цибулька. В канадской сборной забитыми шайбами отметились Мэттью Вуд и Джейк Ферлонг.

Это первый случай за пять лет, когда молодежная сборная Канады по хоккею осталась без наград мирового первенства. В последний раз поражение в четвертьфинале команда потерпела в 2019 году, когда играла со сборной Финляндии, которая также в этот раз тоже вышла в полуфинал, одолев команду Словакии со счетом 4:3.

Чехия Канада Хоккей
02 января 2024, 07:13
Футболиста «Спартака» назвали чушпаном российского футбола
РИА «Новости»
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Чемпион России в составе «Зенита» Владислав Радимов в шутку назвал нападающего «Спартака» Александра Соболева чушпаном. Его слова привел RT.

«Александр Соболев больше всего напоминает чушпана по манере поведения на поле. Уверен, к этому все отнесутся с юмором, у меня много друзей из спартаковского лагеря», - сказал Радимов.

Слово «чушпан» завирусилось после выхода сериала «Слово пацана», где им называли людей в контекcте «чужак». Картина рассказала о сложном периоде в истории СССР, когда молодые люди собирались в группировки и дрались за уважение. Финальная серия вышла 21 декабря.

Соболев в нынешнем сезоне чемпионата России провел 15 матчей, забил три мяча и сделал пять результативных передач.

Ранее писатель Роберт Гараев рассказал, что предсказывал популярность слова «чушпан» задолго до выхода картины «Слово пацана».

Сериалы Спартак Футбол Россия
31 декабря 2023, 23:45
«Это слишком». Чемпионка по биатлону призвала россиян не вставать на колени перед МОК
РИА «Новости»
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В очередной раз вставать на колени перед МОК для российских спортсменов — это уже слишком. Такое заявление РИА «Новости» сделала двукратная чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.

«Однозначно, на тех условиях, в которых мы сейчас, я думаю, ехать уже не стоит. В очередной раз вставать на колени - это слишком», - заявила спортсменка.

Она отметила, что российские атлеты выполняли условия Международного олимпийского комитета, но «все равно этого было мало», спортсменам продолжали навязывать «кабальные условия». Россиянам нельзя выступать без гимна и флага, потому что спортсмены дают клятву Родине, что будешь ее защищать, пусть и на спортивной площадке, добавила Ишмуратова.

Олимпийский комитет России заявил, что не станет финансировать спортсменов, которые решат выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Принявшим условия МОК атлетам также не положены выплаты за победы.

В очередной раз вставать на колени перед МОК для российских спортсменов - это уже слишком. Такое заявление РИА «Новости» сделала двукратная чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.

Спортсмены Санкции Россия Международный олимпийский комитет Биатлон

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