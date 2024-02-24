Форвард «Динамо» Никита Гусев побил рекорд Сергея Мозякина
Форвард московского «Динамо» Никита Гусев побил рекорд российского хоккеиста Сергея Мозякина по количеству набранных очков за один сезон регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщил «Чемпионат».
Нападающий отметился голевой передачей в матче с «Адмиралом» из Владивостока, который москвичи выиграли в овертайме со счетом 4:3.
Таким образом динамовец набрал 86 очков по системе «гол плюс пас» в 67-й игре сезона и обошел по этому показателю Мозякина, у которого было 85 баллов в 60 встречах сезона 2016–2017 годов.
Ранее сообщалось, что российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину впервые с 2018 года удалось оформить результативную серию из 10 матчей в одном розыгрыше чемпионата НХЛ. Он обогнал Ришара и вышел на 64‑е место в истории НХЛ по количеству голевых передач.