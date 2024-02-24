Форвард «Динамо» Никита Гусев побил рекорд Сергея Мозякина

Нападающий отметился голевой передачей в матче с «Адмиралом» из Владивостока, который москвичи выиграли в овертайме со счетом 4:3.

Таким образом динамовец набрал 86 очков по системе «гол плюс пас» в 67-й игре сезона и обошел по этому показателю Мозякина, у которого было 85 баллов в 60 встречах сезона 2016–2017 годов.

Ранее сообщалось, что российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину впервые с 2018 года удалось оформить результативную серию из 10 матчей в одном розыгрыше чемпионата НХЛ. Он обогнал Ришара и вышел на 64‑е место в истории НХЛ по количеству голевых передач.