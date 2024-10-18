Форвард «Актора» Артем Дзюба получил травму в матче против «Зенита»

Президент России Владимир Путин во время поездки в Уфу посетил расположенный там центр фехтования. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Центр ввели в эксплуатацию 1 октября. Его площадь - свыше шести тысяч квадратных метров, тренироваться в нем одновременно могут до 250 спортсменов. В нем есть три фехтовальных и тренажерный залы, бассейн, столовая, мастерская и конференц-зал.

На кадрах можно увидеть, что Путина сопровождают помощник Алексей Дюмин, министр спорта Михаил Дегтярев, глава Башкирии Радий Хабиров и другие должностные лица.

В июне на совещании с правительством президент отметил, что спорт в России зачастую необоснованно коммерциализируют , вытягивая деньги из семей. Он отметил, что родители, зарабатывающие мало, порой не могут себе позволить отдать детей в секции.