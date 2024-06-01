01 июня 2024, 18:20

ФК «Акрон» впервые в истории вышел в РПЛ

РИА «Новости»
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Тольяттинскому футбольному клубу «Акрон» удалось обыграть екатеринбургский «Урал» в стыковых матчах и впервые пройти в Российскую премьер‑лигу (РПЛ). Об этом сообщил «Матч‐ТВ».

По данным издания, «Урал» встретился с «Акроном» в Жигулевске. Команда из Екатеринбурга обошла тольяттинских футболистов в ответном матче со счетом 2:1. Однако по сумме двух игр победу одержал ФК «Акрон».

Во втором матче за «Урал» дублем отметился Силвие Бегич. За «Акрон» мяч забил Андрес Понсе. «Акрон» впервые сыграет в РПЛ. «Урал» следующий сезон проведет в Первой лиге.

Ранее бывший участник сборной России Руслан Пименов поделился ожиданиями от стыковых матчей за право сыграть в РПЛ. Он назвал команду «Урал» фаворитом в игре с «Акроном».

Спортсмены Футбол
01 июня 2024, 14:16
Бой Майка Тайсона с Джейком Полом перенесли
Global Look Press
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Блогер Джейк Пол не выйдет на ринг против экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона 20 июля. Бой перенесли из-за из‑за язвы желудка у боксера, сообщило издание Deadline.

По данным журналистов, новую дату поединка озвучат 7 июня.

Организаторы боя уточнили, что медики запретили Тайсону выходить на ринг из-за обострившейся у него язвы. Врачи порекомендовали спортсмену на несколько недель снизить до минимума силовые нагрузки.

После восстановления Тайсон сможет вернуться к полноценным тренировкам без каких‑либо ограничений.

Боксер Майк Тайсон подписал контракт о бое с блогером Джейком Полом. Они должны были встретиться на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в американском Арлингтоне.

США Спортсмены Болезни Бокс
01 июня 2024, 13:15
Российский фигурист Гришин решил выступать за другую страну
РИА «Новости»
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Российский фигурист Даниил Гришин решил сменить спортивное гражданство на французское. Его слова привел «Матч ТВ».

Юноша уже получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Сейчас 16-летний спортсмен ждет документы от Международного союза конькобежцев, чтобы выступать в составе французской сборной.

Тренер Гришина - Никита Назаров. В паре с Миланой Гиленко фигурист занял первое место на Спартакиаде учащихся.

Ранее фигуристка Камила Валиева объявила о начале музыкальной карьеры. Спортсменка работает над совместным проектом с блогером-миллионником Лешей Янгером.

Спортсмены Фигурное катание Россия Франция
31 мая 2024, 21:52
«Не обращаю внимания». Карякин — об исключении из рейтинга FIDE
РИА «Новости»
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Международная шахматная федерация (FIDE) исключила из своего рейтинга российского гроссмейстера Сергея Карякина из-за его неучастия в международных турнирах. Об этом сам шахматист рассказал телеканалу «Матч ТВ».

«Это технический момент, который ни на что не влияет», - пояснил Карякин.

Чтобы вернуться в список FIDE, спортсмену нужно сыграть хотя бы одну партию в соревнованиях по классическим или быстрым шахматам.

Также он подчеркнул, что не следит за изменениями в рейтинге.

«Я не обращаю внимания на него», - сказал он.

В январе 2024 года Карякин рассказал, что во время поездки в Херсонскую область попал в ДТП и едва не погиб. По его словам, он приблизительно раз в месяц бывает в зоне СВО, куда возит гуманитарную помощь.

Спортсмены Рейтинги
30 мая 2024, 21:34
Российская теннисистка Самсонова вышла в 3-й круг Открытого чемпионата Франции
Freepik
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Теннисистка из России Людмила Самсонова вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. Россиянка соревновалась с американкой Амандой Анисимовой, сообщило РИА «Новости».

Посеянная под 17-м номером Самсонова обыграла Анисимову во втором круге со счетом 6:2, 6:1. Теннисистки провели на корте 58 минут. Турнир проходит на грунтовых кортах Парижа.

В третьем круге россиянка встретится с победительницей матча Кристина Букша (Испания) - Элизабетта Кочаретто (Италия).

Ранее россиянка Самсонова обыграла бразильскую спортсменку Беатрис Хаддад-Майю в полуфинале турнира по теннису категории WTA-500 в Страсбурге. Матч закончился со счетом 6:3, 6:0.

Спортсмены Россия Теннис Франция

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