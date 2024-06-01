ФК «Акрон» впервые в истории вышел в РПЛ

По данным издания, «Урал» встретился с «Акроном» в Жигулевске. Команда из Екатеринбурга обошла тольяттинских футболистов в ответном матче со счетом 2:1. Однако по сумме двух игр победу одержал ФК «Акрон».

Во втором матче за «Урал» дублем отметился Силвие Бегич. За «Акрон» мяч забил Андрес Понсе. «Акрон» впервые сыграет в РПЛ. «Урал» следующий сезон проведет в Первой лиге.

Ранее бывший участник сборной России Руслан Пименов поделился ожиданиями от стыковых матчей за право сыграть в РПЛ. Он назвал команду «Урал» фаворитом в игре с «Акроном».