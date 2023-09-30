FIS продлила отстранение российских лыжников на новый сезон

Читайте нас в:

«С позиции Швеции и всей Скандинавии было принято, что FIS не изменит своего мнения по вопросу России. Скандинавские страны и Шведский олимпийский комитет дали понять, что нет каких-либо причин вернуть РФ и Белоруссию», - пояснил он.

По словам менеджера, c тех пор, как было принято решение отстранить российских и белорусских лыжников от международных соревнований ничего не изменилось. Также он напомнил, что Швеция заняла эту позицию вместе со странами Северной Европы.

Шведский футбольный союз ранее заявил, что не пустит в страну женскую сборную России U17 на Евро-2024, несмотря на решение УЕФА. Исполком УЕФА решил допустить российские юношеские сборные до 17 лет до международных турниров.