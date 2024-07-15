Финал Кубка Америки стартовал с задержкой более чем на час

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Изначально встреча должна была стартовать в 03:00 по московскому времени, однако арбитр дал свисток в 04:22. Перед матчем многие болельщики попытались проникнуть на стадион без билетов, образовалась серьезная давка, некоторые теряли сознание.

В ходе потасовки сотрудники спецслужб и охрана стадиона неоднократно применяли силу и проводили задержания, сообщило издание Ole.

Игра прошла на арене «Хард Рок» и завершилась победой Аргентины в дополнительное время со счетом 1:0, победный гол на счету Лаутаро Мартинеса. Для национальной команды это рекордная 16-я победа в Кубке.

Аргентинский нападающий Лионель Месси завоевал 45-й трофей в профессиональной карьере и стал самым титулованным футболистом мира.