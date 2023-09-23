Фигуристки Медведева и Туктамышева сфотографировались в купальниках

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«С легким паром», - подписала его спортсменка.

Елизавета Туктамышева иронично прокомментировала фотографию, подписав: «Банные кошки».

Двадцатитрехлетняя Евгения Медведева - серебряный призер Олимпиады, чемпионка мира и Европы - не выступает на соревнованиях с конца 2019 года, хотя официально карьеру не завершала. Она продолжает участвовать в шоу и прокатах, была участницей «Ледникового периода» на Первом канале. Кроме того, не так давно Медведева представила собственную коллекцию одежды.

Елизавета Туктамышева, чемпионка мира и Европы, старше Медведевой на три года. Она продолжает выступления в одиночном катании и недавно участвовала в контрольных прокатах российской национальной команды.

Ранее Медведева подтвердила слухи о своем романе с фигуристом Дмитрием Чигиревым.