Фигуристка Трусова впервые станет матерью

По данным издания, Трусова ждет ребенка от двукратного победителя финала Кубка России Макара Игнатова. Сама фигуристка пока официальных комментариев о беременности не давала.

Также стало известно, что Трусова не будет участвовать в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года.

Сейчас фигуристка соблюдает рекомендации врачей по ограничениям в тренировочном процессе, поэтому во время отборочного тура она не сможет показать необходимые физические кондиции Федерации фигурного катания на коньках России.

В сентябре Трусова рассказала о бракосочетании с Игнатовым.

Отношения фигуристов длились полгода, потом они решили пойти в загс. Также скорую свадьбу спортсменка объясняла тем, что хочет, как можно больше времени проводить со своим мужем.