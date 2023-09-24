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По данным издания, Проскурякова рассказала, что по решению тренеров в дальнейшем исключат из программы песню Sonne коллектива Rammstein.

В минувшую субботу фигуристка выступила с короткой программой на Мемориале Рабер, ее номер в том числе сопровождался композицией Sonne группы Rammstein. Спустя некоторое время Проскурякова написала в социальной сети, что исполнять программу под эту песню она больше не будет.

Фигуристка, отвечая на вопрос «Матч ТВ» о причинах отказа от немецкой композиции, заявила: «Решение тренерского штаба».

Аналогичная ситуация произошла с фигуристом Петром Гуменником: ему запретили исполнять программу под данную композицию. Этот факт удивил заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову. Она отметила, что это «просто музыка», в которой «нет ничего криминального».