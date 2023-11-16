Фигуристка Медведева ударилась головой об лед

Акинфеев зарабатывал в ЦСКА меньше девяти тысяч рублей в месяц

Вратарь Игорь Акинфеев по первому контракту в ЦСКА зарабатывал 8600 рублей в месяц. Об этом рассказал генеральный директор клуба Роман Бабаев, сообщил «Спорт-Экспресс».

«Я помню хорошо первый контракт Игоря Владимировича в 2002 году, когда он приходил ко мне подростком, еще в старом офисе. Помню, очень стеснялся. Если память не изменяет, зарплата была тогда в районе 8600 рублей в месяц», - поделился он.

Бабаев пояснил, что это был минимальный оклад на тот момент. По воспоминаниям гендиректора, юный футболит тогда ничего не стал читать, просто подписал документ и ушел.

Акинфеев с начала карьеры выступает за ЦСКА. Сейчас футболист занимает 12-е место в рейтинге самых дорогих игроков возрастной группы 1986 года рождения, писал портал football-fun-live.com.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер предположил, что после завершения карьеры Акинфеев может быть селекционером, тренером или вице‑президентом. Пока вратарь не собирается уходить из футбола. Его договор с армейцами рассчитан до конца сезона‑2023/24.