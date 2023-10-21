Фигуристка Медведева ответила на вопрос о сексе перед соревнованиями

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Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос по поводу интимной близости перед выступлениями. Спортсменку пригласили сняться в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!» , где и задали личный вопрос.

Ранее итальянский тренер Антонио Конте заявил, что игрокам нельзя заниматься сексом перед матчами. После этого у Медведевой спросили, распространяется ли такое правило на фигуристов.

«Нас на соревнования и на выступления строго аккредитовывают. Всю мою сознательную жизнь у меня тренер был либо женщина, либо мужчина, который не предпочитает женщин», - заявила фигуристка.

Она объяснила, что аккредитация давалась на спортсмена и на тренера. Поэтому у девушки не было вариантов для проверки заявления Антонио Конте.

В свои 23 года Евгения Медведева является серебряным призером Олимпиады. Также она одержала две победы на чемпионатах мира и Европы.

Ранее Медведева опубликовала совместный снимок с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой. На фотографии обе спортсменки позировали в купальниках. Судя по подписи «С легким паром» под фото, девушки отдыхали в бане. Позже Туктамышева прокомментировала публикацию фразой «Банные кошки».