Фигуристка Медведева ответила на вопрос о сексе перед соревнованиями
Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос по поводу интимной близости перед выступлениями. Спортсменку пригласили сняться в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!», где и задали личный вопрос.
Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос по поводу интимной близости перед выступлениями. Спортсменку пригласили сняться в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!» , где и задали личный вопрос.
Ранее итальянский тренер Антонио Конте заявил, что игрокам нельзя заниматься сексом перед матчами. После этого у Медведевой спросили, распространяется ли такое правило на фигуристов.
«Нас на соревнования и на выступления строго аккредитовывают. Всю мою сознательную жизнь у меня тренер был либо женщина, либо мужчина, который не предпочитает женщин», - заявила фигуристка.
Она объяснила, что аккредитация давалась на спортсмена и на тренера. Поэтому у девушки не было вариантов для проверки заявления Антонио Конте.
В свои 23 года Евгения Медведева является серебряным призером Олимпиады. Также она одержала две победы на чемпионатах мира и Европы.
Ранее Медведева опубликовала совместный снимок с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой. На фотографии обе спортсменки позировали в купальниках. Судя по подписи «С легким паром» под фото, девушки отдыхали в бане. Позже Туктамышева прокомментировала публикацию фразой «Банные кошки».