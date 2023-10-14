Фигуристка Камила Валиева получила подарок от иностранного болельщика

Читайте нас в:

На видео Валиева разбирает корзину с яблоками, на дне которой лежит новый iPhone. Кроме того, фигуристке презентовали аксессуары к телефону.

«Счастливая обладательница нового iPhone 15 Pro Max 1TB. Этот подарок Камиле подготовил болельщик из США, спасибо за то, что радуете Камилу!» - сообщили в комментарии.

Камила Валиева - участница Олимпиады 2022 года в Пекине. В составе сборной России фигуристка выиграла командный турнир. Но организаторы Игр отменили церемонию награждения, потому что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин.

Спортсменке разрешили принять участие в личном турнире при условии, что, если она займет призовое место, награждение также отменят. По итогам личного турнира Валиева стала четвертой. Первое и второе места заняли россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова, бронза досталась японке Каори Сакомото.

В конце сентября стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допустило нарушение при оповещении Валиевой о положительной допинг-пробе. В результате фигуристка не получила уведомление от WADA.

Слушания по делу российской фигуристки в спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут 9 и 10 ноября.