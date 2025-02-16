16 февраля 2025, 00:50

Фигурист Соловьев сделал предложение гимнастке Авериной

РИА «Новости»
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Российский фигурист Дмитрий Соловьев сделал предложение руки и сердца 18-кратной чемпионке мира по художественной гимнастике Дине Авериной. Девушка не стала хранить интригу и опубликовала фото с помолвочным кольцом в своем Instagram*.

«Я сказала да», - подписала она снимок.

Соловьев сделал предложение Авериной в День всех влюбленных.

Спортсмены выступали в паре в телевизионном шоу «Народный Ледниковый период». В январе 2025 года они открыто объявили, что у них роман. Соловьев и Аверина отправились в совместное путешествие в Абу-Даби, опубликовав оттуда ряд фотографий в обнимку.

Если для Авериной этот брак станет первым, то для Соловьева - вторым. Впервые он женился в 17 лет на коллеге - фигуристке Екатерине Лобановой, у них общий сын. В 2018 году спортсмен жил в гражданском браке со звездой российского керлинга Анной Сидоровой.

В начале года певица Акула (Оксана Почепа) тайно вышла замуж за композитора Игоря Бабаева.

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Фото Спортсмены Фигурное катание Россия Брак
16 февраля 2025, 00:38
WADA не стало сравнивать дела Синнера и Валиевой
РИА «Новости»
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Допинговые дела теннисиста из Италии Янника Синнера и российской фигуристки Камилы Валиевой несопоставимы. Об этом РИА «Новости» сообщили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

«Эти два дела несопоставимы из-за двух совершенно разных обстоятельств и подтверждающих доказательств. Для этого стоит ознакомиться с решениями по делам и убедиться в этом самим», - отметили в пресс-службе.

WADA на три месяца дисквалифицировала Синнера за нарушение антидопинговых правил. Он не сможет участвовать в соревнованиях с 9 февраля до 4 мая 2025 года. Теннисист сможет вернуться к официальной тренировочной деятельности с 13 апреля.

Спортивный арбитражный суд отстранил Камилу Валиеву от соревнований за якобы нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация фигуристки отсчитывается от 25 декабря 2021 года.

Ранее стало известно, что WADA планирует связаться с командой Валиевой по поводу компенсации за апелляцию.

Спортсмены WADA Теннис Спортивный арбитражный суд Камила Валиева
12 февраля 2025, 10:05
Винер покинет пост главного тренера России по художественной гимнастике
РИА «Новости»
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Ирина Винер объявила об уходе в отставку с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сегодня передо мной стоит новая, не менее важная задача - не просто воспитывать чемпионов, а передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд», - объяснила она Винер свое решение.

Она также добавила, что многие из ее учеников уже и сами являются выдающимися наставниками, и они смогут сохранить традиции российской гимнастики и воспитать следующее поколение спортсменов.

Винер поблагодарила коллег по цеху, болельщиков и спортсменов, с которыми прошла долгий путь, и подчеркнула, что оставляет художественную гимнастику в надежных руках.

В октябре 2024 года Винер также ушла с поста главы Всероссийской федерации художественной гимнастики, который занимала с 2008 года. На этой должности наставница получала зарплату в размере 168 тысяч рублей.

Отставки
12 февраля 2025, 03:09
«Двумя ногами в голову». Акинфеев рассказал о драке с китайцами
РИА «Новости»
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Вратарь Игорь Акинфеев рассказал о китайских футболистах, устраивающих потасовки на поле. Капитан ЦСКА вспомнил свою первую стычку с игроками из Китая. Его слова привела пресс-служба армейского клуба.

«Первая моя драка состоялась с ними в Москве. Во втором тайме пошла мясорубка с китайской командой. <…> Они не соображали, что делают в тот момент. Прыгали двумя ногами в спину, в голову. Чисто кунг-фу, карате», - отметил Акинфеев.

По словам российского вратаря, на сборах были матчи с китайскими командами, которые всегда заканчивались потасовками. Последняя игра также не обошлась без драки, поэтому Акинфеев предпочел держался подальше, чтобы «не получить приемчик\".

В пятницу, 7 февраля, ЦСКА играл с китайским «Циндао Вест Кост». Товарищеский матч закончился со счетом 2:1. По ходу игры между футболистами произошла потасовка.

Ранее стало известно, что руководство ЦСКА отказалось продавать бразильского защитника Виллиана Рошу в итальянский клуб «Верона».

ЦСКА Драки Китай Игорь Акинфеев Москва
10 февраля 2025, 23:20
Навка выступила за создание однополых дуэтов в фигурном катании
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка оказалась не против выступлений однополых пар в фигурном катании, если они не выглядят вызывающе. Об этом спортсменка рассказала РИА «Новости».

«С точки зрения традиционных ценностей и христианской морали это может вызывать вопросы», - отметила она.

При этом Навка напомнила, что парные выступления мужчин можно увидеть в спортивной гимнастике и акробатике. Она считает такие номера уместными, если акробатические элементы выполняются зрелищно и интересно.

Федерация фигурного катания Канады с 2022 года разрешает однополым танцевальным дуэтам выступать на соревнованиях страны. После таких нововведений спортсменов стали называть «фигурист А и фигурист Б».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала это событие «страшной глупостью» и порадовалась тому, что не живет в Канаде.

Спортсмены Фигурное катание Канада

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