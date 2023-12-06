Фигурист Костомаров сыграл в теннис с Кареном Хачановым

Судя по опубликованному видео, сначала спортсмен сыграл со своим ребенком, а после - с титулованным теннисистом.

Костомаров признался, что получил от игры большое удовольствие, как и его дочь, которая профессионально занимается большим теннисом.

«Карен, спасибо за историю, которая останется навсегда. Встретимся на турнире Большого шлема», - написал спортсмен.

О том, что бросать спорт он не будет, Костомаров рассказал журналистам после участия в марафоне общества «Знание» на выставке-форуме «Россия». Он подчеркнул, что мечтает вернуться на лед и делает для этого все возможное.

Спортсмен пояснил, что речь идет не только об обычных тренировках в зале. Также он занялся боксом. Костомаров добавил, что на время боя всегда снимает протез.