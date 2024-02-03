Фигурист Дикиджи опубликовал первое видео после нападения

Фигурист рассказал, что отец забрал его из отделения в полиции. Он признался, что провел там много времени и очень устал.

«Сейчас я не могу ничего сказать про данную ситуацию, но потом обязательно поделюсь. Я цел, здоров, все хорошо, спасибо за поддержку», - сказал Дикиджи.

До этого фигурист сообщил, что его чуть не зарезали в метро. Неадекватный пожилой мужчина приставил ему нож к горлу, но юноша успел его оттолкнуть и выскочить из вагона. Затем спортсмен отправился в отделение полиции, чтобы написать заявление.

Позже тренер Дикиджи Олег Татауров рассказал, что фигурист планирует посетить тренировку в субботу, 3 февраля, как сообщил «Чемпионат».

Ранее житель Шокальского проезда в Москве, страдая от острой зубной боли и высокой температуры, 12 раз звонил в скорую, однако на его вызов никто не приезжал. Тогда он позвонил в полицию и заявил о том, что на него напали с ножом.