FIG назвала критерии допуска гимнастов из России и Белоруссии

В перечне указали, что спортсмены будут выступать только в нейтральном статусе. В соревнованиях смогут участвовать гимнасты, которые не поддерживают спецоперацию на Украине.

Форма спортсменов должна быть со светло-синими оттенками, предметы в художественной гимнастике - только белыми. Музыкальное сопровождение для программ также должно быть без намеков на национальную принадлежность. Кроме того, россиянам запретили демонстрировать какие-либо национальные атрибуты.

В FIG уточнили, что спортсмены из России и Белоруссии не смогут принимать участие в командных дисциплинах. Их социальные сети проверят на предмет поддержки СВО.

Российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года. После МОК разрешил федерациям самостоятельно принимать решение о допуске российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

Исполнительный комитет Федерации спортивной гимнастики в июле разрешил сборным России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях с 1 января 2024 года.