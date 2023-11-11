11 ноября 2023, 19:42

FIG назвала критерии допуска гимнастов из России и Белоруссии

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

Международная федерация гимнастики (FIG) озвучила условия допуска россиян и белорусов на международные турниры. Документ с критериями опубликовали на сайте организации.

В перечне указали, что спортсмены будут выступать только в нейтральном статусе. В соревнованиях смогут участвовать гимнасты, которые не поддерживают спецоперацию на Украине.

Форма спортсменов должна быть со светло-синими оттенками, предметы в художественной гимнастике - только белыми. Музыкальное сопровождение для программ также должно быть без намеков на национальную принадлежность. Кроме того, россиянам запретили демонстрировать какие-либо национальные атрибуты.

В FIG уточнили, что спортсмены из России и Белоруссии не смогут принимать участие в командных дисциплинах. Их социальные сети проверят на предмет поддержки СВО.

Российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года. После МОК разрешил федерациям самостоятельно принимать решение о допуске российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

Исполнительный комитет Федерации спортивной гимнастики в июле разрешил сборным России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях с 1 января 2024 года.

Спортсмены Белоруссия Россия
11 ноября 2023, 07:54
Бывший главный тренер «Зенита» заявил, что не вернется работать в Россию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Румынский футбольный тренер Мирча Луческу исключил свое возвращение в чемпионат России. Слова специалиста привело издание Sport Arena.

«Я никогда не вернусь в Россию, это даже не обсуждается», - сказал он.

При этом несколько дней назад 78-летний Луческу заявил изданию «Спорт-Экспресс» , что не исключает вероятность работы в России.

С 2016 по 2017 год Луческу возглавлял санкт-петербургский «Зенит», под его руководством «сине-бело-голубые» выиграли Суперкубок страны.

Последним местом работы тренера было киевское «Динамо». С 2004 по 2016 год Луческу возглавлял донецкий «Шахтер».

Об уходе Луческу из «Динамо» стало известно 5 ноября. Свое решение он объяснил тем, что необходимо «пожертвовать собой» и оставить пост для более молодых коллег. Также тренер признавался, что много переживал из-за большого количества погибших в боевых действиях.

Футбол Россия
11 ноября 2023, 07:26
Стало известно, когда CAS вынесет решение по делу Валиевой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Коллегия судей Спортивного арбитражного суда (CAS) завершила рассмотрение дела российской фигуристки Камилы Валиевой, окончательное решение станет известно в январе 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Стороны проинформировали о том, что ответственная за дело комиссия судей рассмотрела его. Итоги по решению доведут до заинтересованных сторон в январе 2024 года», - говорится в сообщении.

Дело Валиевой рассматривали француз Матье Мезоннев, представитель США Джеффри Мишкин и британец Джеймс Дрейк.

С 26 по 28 сентября прошло слушание дела Валиевой, после этого CAS перенес рассмотрение на 9–10 ноября. В декабре 2021 года спортсменка сдала положительную допинг-пробу , однако об этом стало известно после завершения командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, где россияне выиграли золотые медали.

Ранее в USADA раскритиковали CAS за затягивание вынесения решения по Валиевой.

Фигурное катание Камила Валиева
10 ноября 2023, 23:11
Зрители устроили массовую драку на турнире по ММА в Москве
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Массовая драка в зрительном зале произошла на турнире по смешанным единоборствам (MMA) под эгидой Fight Nights в Москве. Об этом сообщил ТАСС.

По предварительным данным, зачинщиками драки стали руководитель лиги кулачных боев Top Dog Данил Алеев и блогер Мухаммед Носаев. Их потасовка переросла в массовую с участием сидевших зрителей.

В драку пришлось вмешаться охранникам и сотрудникам ОМОН. Позже Носаев и Алеев покинули арену.

Минувшим летом спортсмены подрались со зрителями во время пресс-конференции в торговом центре «Ривьера» в Москве. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее во время турнира по смешанным единоборствам под эгидой R3 Fighting Championship бойцы затеяли драку , позже к ним присоединились болельщики. Этому предшествовала словесная перепалка.

Драки Смешанные боевые искусства MMA Москва 2023
10 ноября 2023, 20:47
Решение по делу Валиевой огласят в январе 2024 года
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Спортивный арбитражный суд завершил слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Решение по нему вынесут в январе 2024 года. Сообщение об этом опубликовали на сайте CAS.

Слушания по делу спортсменки состоялись 26–28 сентября и 9–10 ноября. Валиеву заподозрили в употреблении триметазидина.

Запрещенный препарат обнаружили в пробе от 25 декабря 2021 года. Причем результаты проверки сделали достоянием общественности только во время Олимпиады в Пекине в феврале 2022-го. И на тот момент Валиева уже завоевала золото в командном турнире.

Руководитель Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт ранее раскритиковал затягивание рассмотрения дела фигуристки.

«Вся эта ситуация является пародией, которая существенно порвала доверие спортсменов к системе антидопинга», - указал Тайгарт.

Сама Валиева объясняла, что триметазидин попал в ее организм с лекарством дедушки. Но во Всемирном антидопинговом агентстве заявили, что спортсменка не предоставила никаких доказательств , чтобы подтвердить свои слова.

Фигурное катание Камила Валиева

Новости по теме