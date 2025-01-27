ФИФА сняла с ЦСКА трансферный бан

Российский футбольный тренер Станислав Черчесов заявил, что его контракт со сборной Казахстана пока что не расторгнут. Слова специалиста привело издание Sportnews.kz.

Таким образом он опроверг заявление Федерации футбола Казахстана, что стороны расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию. Черчесов уточнил, что с такой инициативой выступила именно национальная федерация.

«Расторжением контракта занимаются мои юристы. Контракт пока не расторгнут юридически, а значит - я официально тренер сборной Казахстана», - сказал он.

Черчесов принял руководство над сборной Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством национальная команда провела шесть матчей, потерпела пять поражений и однажды сыграла вничью, разница забитых и пропущенных мячей - 0:15.

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин отмечал, что Черчесову не удалось найти общего языка с казахскими футболистами.