27 января 2025, 18:59

ФИФА сняла с ЦСКА трансферный бан

РИА «Новости»
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Международная федерация футбола сняла запрет на осуществление трансферов с клуба ЦСКА, введенный 6 декабря 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе ФИФА.

Решение об отмене санкций федерация приняла, поскольку московский клуб сумел рассчитаться с нидерландским «Херенвеном» за переход нигерийского футболиста Чидеры Эджуке. Последний платеж прошел 27 января.

Поскольку у ЦСКА были проблемы с переводом средств, оставшуюся часть суммы перечислил игрок Виктор Давила, который в сентябре 2024 года перешел в «Америку». Таким образом спортсмен рассчитался с московским клубом за самовыкуп.

Ране стало известно, что ЦСКА подписал долгосрочный контракт с 16-летним нападающим Роландом Шивеоби. Он стал лучшим игроком турнира победителей Юношеской футбольной лиги-2024, а также лучшим бомбардиром ЮФЛ-2 Центр в составе «Витязя».

ЦСКА Спортсмены Футбол
27 января 2025, 17:54
Черчесов высказался об уходе из сборной Казахстана
РИА «Новости»
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Российский футбольный тренер Станислав Черчесов заявил, что его контракт со сборной Казахстана пока что не расторгнут. Слова специалиста привело издание Sportnews.kz.

Таким образом он опроверг заявление Федерации футбола Казахстана, что стороны расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию. Черчесов уточнил, что с такой инициативой выступила именно национальная федерация.

«Расторжением контракта занимаются мои юристы. Контракт пока не расторгнут юридически, а значит - я официально тренер сборной Казахстана», - сказал он.

Черчесов принял руководство над сборной Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством национальная команда провела шесть матчей, потерпела пять поражений и однажды сыграла вничью, разница забитых и пропущенных мячей - 0:15.

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин отмечал, что Черчесову не удалось найти общего языка с казахскими футболистами.

Казахстан Футбол Станислав Черчесов
25 января 2025, 15:59
Джеки Чан посетил разминку теннисистки Арины Соболенко
РИА «Новости»
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Популярный актер, режиссер, продюсер Джеки Чан посетил тренировку первой ракетки мира Арины Соболенко перед финальной игрой Открытого чемпионата Австралии. Об этом сообщил «Чемпионат».

Тренировку прервали из-за появления знаменитости. Спортсменку шокировал визит Джеки Чана. Теннисистка и актер поприветствовали друг друга и сделали совместную фотографию.

Матч за титул чемпионки Открытого чемпионата Австралии - 2025 проходит 25 январе на арене Рода Лэйвера. Белорусская теннисистка является действующей чемпионкой турнира.

В апреле 2024 года Джеки Чан отметил свое 70-летие. Актер начал свою творческую карьеру в восемь лет. Еще ребенком он снялся в массовке картины «Вечная Любовь». Повзрослевший Джеки Чан участвовал в трюковой массовке фильмов «Кулак ярости» и «Выход дракона», в которых снимался Брюс Ли.

Спортсмены Австралия Режиссер Фильмы Актеры
24 января 2025, 22:40
Александра Поветкина дисквалифицировали до 2028 года
РИА «Новости»
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Бывшего чемпиона мира по боксу среди профессионалов и олимпийского чемпиона Александра Поветкина дисквалифицировали на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщило Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

На основании данных, полученных от московской антидопинговой лаборатории (LIMS), в связи с обнаружением остарина в пробе от 2014 года Поветкина дисквалифицировали начиная с 21 октября 2024 года.

Также этим же решением аннулировали все результаты спортсмена с 28 сентября 2014 года по 9 сентября 2024 года, включая титулы Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Вновь участвовать в состязаниях Поветкин сможет не раньше, чем 20 октября 2028 года.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева, которую отстранили от участия в спортивных соревнованиях на четыре года в 2021 году, подала повторную апелляцию в швейцарский Федеральный суд по делу о допинге.

Спортсмены Допинг Суд Правила Бокс
20 января 2025, 02:52
Стали известны гонорары Махачева и Нурмагомедова за выступление на UFC 311
РИА «Новости»
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Атлетическая комиссия штата Калифорния обнародовала фиксированные гонорары за выступление на турнире UFC 311. Боец смешанного стиля Ислам Махачев заработал 200 тысяч долларов, сообщило MMA Fighting.

Россиянин в четвертый раз защитил титул чемпиона в легком весе, он получит 200 тысяч долларов без учета бонуса за победу. Его сопернику бразильцу Ренато Мойкано заплатят 250 тысяч долларов Троюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов заработал 100 тысяч долларов. Одолевший его представитель Грузии Мерабу Двалишвили получит 500 тысяч без учета бонуса за победу.

Российский боец досрочно победил бразильца Ренато Мойкано на турнире UFC 311. Махачев идет на первом месте рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) и защитил титул в рекордный четвертый раз. За его плечами только одно первое поражение в карьере в поединке с бразильцем Адриану Мартинсом.

Хабиб Нурмагомедов Спортсмены UFC Рейтинги

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