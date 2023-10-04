ФИФА подтвердила допуск юношеских сборных России до международных турниров

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«Совет ФИФА утвердил распространение решения Союза европейских футбольных ассоциаций о допуске сборных России до 17 лет», - указали в организации.

Юношеские сборные должны будут выступать на международных турнирах в нейтральном статусе под названием «Российский футбольный союз». Использовать флаг и гимн России спортсменам запретили.

О том, что юношеские сборные могут получить допуск к соревнованиям, ранее писали СМИ.

В конце сентября УЕФА разрешил российским юношеским сборным участвовать в международных турнирах. Союз поставил футболистам такие же условия допуска, как и ФИФА.

После решения УЕФА федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили, что будут бойкотировать матчи с участием россиян. Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов признался, что организацию не удивила такая реакция. По его словам, национальные спортивные ассоциации вынуждены придерживаться позиции, которую занимают власти их стран.