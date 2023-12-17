ФИФА назвала клубы, которые выступят на обновленном ЧМ-2025

От Европы в чемпионате мира в 2025 году примет участие «Челси» и «Манчестер Юнайтед» из Англии, «Реал» из Испании и победитель текущего розыгрыша.

Восемь команд попадут в турнир по рейтингу, из них известны пять клубов из Германии, Франции, Италии и Португалии.

Первый турнир в новом формате пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. По новым правилам матч за третье место проводить не будут.

Международная федерация футбола назвала трех претендентов на звание лучшего игрока года. В список попали француз Килиан Мбаппе, норвежец Эрлинг Холанд и аргентинец Лионель Месси.

Пресс-служба ФИФА на сайте Championat опубликовала список клубов, которые точно выступят в клубном чемпионате мира - 2025. В реестре 19 клубов, всего заявлено 32 участника ЧМ-2025.