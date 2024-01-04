04 января 2024, 00:38

FIDE не накажет Дуду за отказ от рукопожатия с российским шахматистом

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Международная федерация шахмат (FIDE) не наложит санкции на польского шахматиста Яна-Кщиштофа Дуду за отказ пожать руку россиянину Денису Хисматуллину, так как это не является нарушением правил. Об этом сообщил РБК.

В пресс-службе федерации отметили, что рукопожатие не считается обязательным для шахматистов. При этом, если Хисматуллин подаст жалобу на поведение Дуды, то ее рассмотрит комиссия по этике. Последняя является независимым органом, поэтому вправе наложить санкции на польского спортсмена, отказавшего пожать руку сопернику.

Напомним, матч между Дудой и Хисматуллиным на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде завершился вничью. Дуда мог быть дисквалифицирован за отказ от рукопожатия , но россиянин не стал подавать жалобу.

Официально о причинах такого решения Дуды не сообщили. При этом польские СМИ объясняли это тем, что представитель Башкирии вместе со своим другом и коллегой Сергеем Карякиным является активным сторонником специальной военной операции.

Ранее российская шахматистка Валентина Гунина выиграла чемпионат мира по блицу, состоявшийся в Самарканде. Она лидировала на протяжении всей дистанции и набрала 14 очков из 17. Второе место заняла Александра Костенюк, представлявшая Швейцарию, третье - китаянка Чжу Цзиньэр.

Спортсмены Санкции Россия Польша
03 января 2024, 12:13
Польский шахматист отказался жать руку россиянину на чемпионате мира
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда отказался от рукопожатия с российским гроссмейстером Денисом Хисматуллиным перед матчем чемпионата мира по быстрым шахматам в Самарканде. Об этом в социальной сети X сообщил журналист Андреас Пападопулос.

Турнир прошел в Узбекистане с 26 по 30 декабря, однако о ситуации стало известно только после публикации Пападопулоса.

На опубликованных кадрах видно, что Хисматуллин перед встречей первым протянул руку оппоненту, но Дуда жестом дал понять, что не станет отвечать на знак приветствия.

По регламенту россиянин мог подать жалобу на поведение поляка, но не стал этого делать. Встреча между Хисматуллиным и Дудой завершилась вничью.

В июле Федерация шахмат Украины рекомендовала своим шахматистам не пожимать руку соперникам из России во время матчей на международных соревнованиях.

Также спортсменам посоветовали не совершать любые дружеские действия в адрес россиян, которые способны навредить имиджу страны.

Спортсмены Россия Польша
03 января 2024, 08:07
Форвард Кучеров заработал два очка в матче «Тампы» против «Виннипег»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграл в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс» со счетом 4:2. В составе «Тампы» отличился российский форвард Никита Кучеров. Об этом сообщило РИА «Новости».

На счету россиянина гол на 60-й минуте и результативный пас Стивену Стэмкосу, который и забросил шайбу в ворота противника. В активе Кучерова 63 очка в 38 матчах, из них 27 - голов. Форвард является лучшим бомбардиром текущего сезона в НХЛ.

В команде победителей авторами шайб стали Нил Пионк, Алекс Иафалло, Николай Элерс и Морган Бэррон. В составе «Виннипега» три очка заработал россиянин Владислав Наместников, сделав результативные пасы.

Ранее Кучеров и вратарь «Тампы» Андрей Василевский блистали в матче против «Питтсбурга». Форвард набрал два очка, а голкипер отразил 23 удара по воротам из 24.

НХЛ
03 января 2024, 07:07
Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Питтсбургом»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
«Вашингтон Кэпиталз» победил «Питтсбург Пингвинз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу столичного клуба.

Решающий гол в составе «Питтсбурга» на свой счет записал российский нападающий Александр Овечкин. Для него эта шайба стала восьмой в нынешнем регулярном сезоне.

Всего в активе россиянина 830 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 126-й победной в карьере.

Российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов в ходе встречи нанес два броска по чужим воротам, но очков набрать не сумел. Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин записал на свой счет результативную передачу.

«Вашингтон» прервал серию поражений в НХЛ, которая насчитывала уже четыре игры подряд. Для «Питтсбурга» это поражение стало первым после трех побед.

Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов составляет 64 гола.

НХЛ Вашингтон Александр Овечкин
02 января 2024, 21:00
Канадские хоккеисты-юниоры проиграли команде Чехии в матче чемпионата мира
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Поражением закончился четвертьфинальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею для сборной Канады. Действующий и 20-кратный мировой чемпион уступил национальной команде Чехии со счетом 3:2. Об этом свидетельствуют данные встречи, опубликованные на сайте Международной федерации хоккея.

Матч прошел в шведском городе Гетеборге. В команде победителей успешными шайбами отметились нападающий Якуб Штанцль, дважды поразивший ворота канадской команды, и защитник Томаш Цибулька. В канадской сборной забитыми шайбами отметились Мэттью Вуд и Джейк Ферлонг.

Это первый случай за пять лет, когда молодежная сборная Канады по хоккею осталась без наград мирового первенства. В последний раз поражение в четвертьфинале команда потерпела в 2019 году, когда играла со сборной Финляндии, которая также в этот раз тоже вышла в полуфинал, одолев команду Словакии со счетом 4:3.

Чехия Канада Хоккей

Новости по теме