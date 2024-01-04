FIDE не накажет Дуду за отказ от рукопожатия с российским шахматистом

В пресс-службе федерации отметили, что рукопожатие не считается обязательным для шахматистов. При этом, если Хисматуллин подаст жалобу на поведение Дуды, то ее рассмотрит комиссия по этике. Последняя является независимым органом, поэтому вправе наложить санкции на польского спортсмена, отказавшего пожать руку сопернику.

Напомним, матч между Дудой и Хисматуллиным на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде завершился вничью. Дуда мог быть дисквалифицирован за отказ от рукопожатия , но россиянин не стал подавать жалобу.

Официально о причинах такого решения Дуды не сообщили. При этом польские СМИ объясняли это тем, что представитель Башкирии вместе со своим другом и коллегой Сергеем Карякиным является активным сторонником специальной военной операции.

Ранее российская шахматистка Валентина Гунина выиграла чемпионат мира по блицу, состоявшийся в Самарканде. Она лидировала на протяжении всей дистанции и набрала 14 очков из 17. Второе место заняла Александра Костенюк, представлявшая Швейцарию, третье - китаянка Чжу Цзиньэр.