FIA ограничила дистанцию для каждого комплекта резины на ГП Катара

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FIA приняла решение после консультаций с производителем шин Pirelli. Нововведение повысит безопасность гонок.

«Большое количество дополнительных кругов на этих шинах может привести к их повреждению по окружности и к последующей потере воздуха, а анализ шин с меньшим количеством кругов показал значительно меньшую степень проблемы», - указала организация.

Каждый гонщик проведет как минимум три пит-стопа во время гонки на ГП. Участнику соревнований покажут черный флаг, если он не заедет на пит-стоп за указанное количество кругов.

Ранее нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен установил рекорд «Формулы-1» по числу побед подряд. Он стал победителем в 14-м этапе Гран-при Италии на автодроме в Монце.