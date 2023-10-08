FIA ограничила дистанцию для каждого комплекта резины на ГП Катара
Международная автомобильная федерация (FIA) ввела ограничения на максимальную дистанцию для каждого нового комплекта резины на Гран-при Катара «Формулы-1». Протяженность отрезка составит 18 кругов. Об этом организация заявила на своем официальном сайте.
FIA приняла решение после консультаций с производителем шин Pirelli. Нововведение повысит безопасность гонок.
«Большое количество дополнительных кругов на этих шинах может привести к их повреждению по окружности и к последующей потере воздуха, а анализ шин с меньшим количеством кругов показал значительно меньшую степень проблемы», - указала организация.
Каждый гонщик проведет как минимум три пит-стопа во время гонки на ГП. Участнику соревнований покажут черный флаг, если он не заедет на пит-стоп за указанное количество кругов.
Ранее нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен установил рекорд «Формулы-1» по числу побед подряд. Он стал победителем в 14-м этапе Гран-при Италии на автодроме в Монце.